Около 150 гомельчан собрались, чтобы задать вопросы сотрудникам прокуратуры о смертельном ДТП возле «Универмага», а те не пришли

В начале декабре ночью в районе Универмага произошло смертельное ДТП. Водитель на Лексусе совершил смертельный наезд на мужчину на пешеходном переходе. На данный момент водитель находится в СИЗО, идет следствие. Родственники погибшего, а также его коллеги по работе, написали коллективные обращения в прокуратуру и ГАИ, собрав около 400 подписей.





В конце декабря всем подписавшимся под коллективными письмами стало известно, что в начале января планируется встреча работников прокуратуры и ГАИ, где им смогут ответить на вопросы заданные в письме. Собрание должно было пройти в актовом зале завода «Гомсельмаш».





Писать письма и собирать подписи, было решено еще на похоронах Дмитрия Шорина. Родственники, а также его коллеги по сборочно-сдаточному цеху опасались, что дело «спустят на тормозах». По их словам, у водителя Лексуса в прошлом уже был смертельный наезд. Но дело было прекращено. Водителя всего лишь лишили прав на 3 года.





На момент аварии, по словам Николая, брата погибшего, водитель Лексуса был трезв, номера машины лежали под стеклом, у него не было медицинской справки, и скорость машины точно установлена — 102 км/час. Момент наезда был зафиксирован на камере видеонаблюдения.





Но у родственников Дмитрия и коллег по цеху осталось слишком много вопросов, которые они изложили в своих письмах. Ответить на них планировалось на общем собрании, которое организовали на территории завода. После своих рабочих смен, в 16.30, в актовом зале собрались около 150 человек, коллеги Дмитрия, а также брат и жена погибшего.





Через десять минут после предполагаемого начала, на номер телефона цехкома позвонил начальник цеха и сообщил, что собрание отменяется по причине, которую присутствующим назвали как «техническая». Что удивительно, еще в 15.30 ни о какой отмене речи не шло. Было сообщено, что скоро прибудут представитель прокуратуры и ГАИ. Собравшиеся в зале пришли к выводу, что отмена произошла из-за того, что родственники пригласили на встречу СМИ.





В итоге было решено написать еще одно письмо с просьбой провести собрание на нейтральной территории со свободным доступом для СМИ и гомельчан. Потому что появились опасения, что повторно выписать пропуска на завод для журналистов не представится возможности. Предположительно, собрание планируется провести в ДК Гомсельмаша.





«Сильные новости» будут следить за развитием событий.