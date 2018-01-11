«Интересует работа. Любая». Как в Гомеле предприятие, что делает мебель для IKEA, искало сотрудников

В коридорах Управления по труду, занятости и социальной защите всегда многолюдно. Но сегодня — особенно. Представители молодой компании с польским капиталом ООО «Делком40» приехали лично отбирать работников. Зарплату обещают достойную — следовательно и претендентов на нее немало.

На сегодняшнее собеседование в основном пришли безработные, состоящие на учете на бирже труда. Рассказывают, что многим из них позвонили накануне и предложили попробовать. А чего ж нет?





Виктор безработным числится с 2011 года. Конечно, это не значит, что все это время он тунеядствовал: перебивался заработками в России, но в последнее время, говорит, тяжело трудиться вдали от дома, да и деньги там уже не те, что раньше. Решил подыскать что-нибудь на родине. Но оказалось, что не все так просто. Трудоустройство затянулось на долгие месяцы.

— Не знаю, что мне сейчас предложат, но меня интересует работа. Любая, — делает акцент на последнем слове стропальщик со стажем.

Сегодня «Делком40» пришедшим на собеседование предлагает вакансии швеи, комплектовщика деталей, укладчика-упаковщика, водителя погрузчика 4-го разряда. Стропальщик в этих списках не значится. Виктор уходит разочарованным.





Елену больше волнуют не предлагаемые вакансии, а график, по которому, если что, ей придется работать.

— Слышала, что у них три смены. Скажите, это правда? Мне это не очень удобно. Нужно водить дочку в школу к восьми, а если выпадет третья смена, как тогда? — волнуется женщина. Но и без работы больше сидеть не может. Ведь дочку нужно не только водить в школу, но еще и кормить.





20-летняя Карина — по профессии повар, после колледжа по специальности проработала всего месяц. Говорит, пришлось уступить место вышедшей из декрета коллеге. Причину, по которой сразу после учебы не отправилась на отработку, девушка предпочитает не объяснять. Признаётся, что только с начала этого года на бирже ей уже предлагали две вакансии, но не сложилось: на одно собеседование Карина опоздала на целых два дня, второе — не прошла. Сегодня пытает счастья в «Делкоме».

— А вы не знаете, какие тут предлагают вакансии? — интересуется у нас Карина, а потом с разочарованием узнаёт, что добираться до нового места работы, если вдруг возьмут, придется с двумя пересадками. Не подходит.





Ольга пришла на собеседование с четкой целью — получить работу укладчика-упаковщика.

— Слышала, что работников потом два месяца обучают в Польше, даже стипендию платят. Если это правда, то очень круто! — восхищается девушка. Кстати, ей предложили завтра подъехать на предприятие на более детальную беседу. А значит, она почти у цели.

Шанс наконец-то найти работу появился и у слесаря-ремонтника 5-го разряда Александра Михайловича. Мужчина уволился с Гомельского химзавода в мае. По состоянию здоровья. Признаётся: не предполагал, что настолько тяжело будет найти работу. Оказалось, что профессионалу готовы платить только 150 рублей — так оценили труд Александра Михайловича на одном из предприятий, куда он недавно устроился. После первой зарплаты мужчина решил, что дешевле сидеть дома. Но вот, наконец, кажется, удача ему улыбнулась. «Надеюсь, что здесь буду получать рублей 500», — уходит довольный соискатель.









— Конечно, мы смотрим на квалификацию, но главное — это желание человека работать. Приятно, когда все эти критерии совпадают, — говорит ведущий менеджер по персоналу ООО «Делком40» Елизавета Яроцкая. По ее словам, все сегодняшние вакансии связаны с увеличением производственных мощностей. Недавно на предприятии открылись пять новых линий деревообработки, а в феврале расширяется швейный цех. Кстати, туда планируют набирать швей, имеющих соответствующую профессию, но без опыта работы. Даже, скорее, умеющих шить, но не имеющих специального образования — таких предприятие готово обучить за свой счет. Такую политику на «Делкоме» объясняют просто: масштабы производства постоянно увеличиваются, а швей на рынке труда не хватает.





На часах 12, собеседование подходит к концу. Сегодня на него попали около 60 человек. Примерно треть из них заинтересовала работодателей.





Справка: ООО «Делком40» — дочерняя компания польского производителя мягкой мебели и матрасов Com40, который тесно сотрудничает с транснациональной компанией IKEA.