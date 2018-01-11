В Гомеле на Полесской троллейбус насмерть сбил пешехода
- 11 января 2018, 08:52
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Места: Гомель (21261)
Метки: Авто (4813), Происществия (7), Главное (5593)
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