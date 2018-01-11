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В Гомеле на Полесской троллейбус насмерть сбил пешехода

  • 11 января 2018, 08:52
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В Гомеле на улице Полесской произошло ДТП со смертельным исходом. Пешеход попал под троллейбус, сообщили TUT.BY очевидцы происшествия.


Известно, что мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под троллейбус маршрута № 10.


Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Сейчас на месте ДТП работают следователи. Устанавливается личность погибшего.



TUT.BY
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Места: Гомель (21261)

Метки: Авто (4813), Происществия (7), Главное (5593)

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