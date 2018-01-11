В Гомеле на Полесской троллейбус насмерть сбил пешехода

42 Фотофакт: В Варшаве экстренно сел самолет, лишенный шасси У самолета при посадке не вышло переднее шасси.

2019 «Никто с голоду не умрет». Депутат рассказала, как в парламенте обсуждали декрет по тунеядству «И пусть сегодня декрет № 3 юридически не отменён, формально его действие приостановлено — Министерство по налогам и сборам не взыскивает сбор за 2016 год и&nbs...

700 Александр Солодуха стал заслуженным артистом Беларуси Александр Лукашенко наградил представителей сфер журналистики, культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства....

657 В Беларуси инфляция упала до рекордного уровня Цены на товары и платные услуги в 2017 году выросли на 4,6% (данные в декабре прошлого года к аналогичному периоду 2016 года), сообщает Белстат. Для Беларуси это рек...

1532 Гендиректор Светлогорского ЦКК: неприятный запах от завода устраняется Неприятный запах от Светлогорского целлюлозно-картонного комбината устраняется. Об этом, как сообщила пресс-служба концерна «Беллесбумпром», 10 января в Минске доложил генеральный ...