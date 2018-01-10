Падение гимнастки в Гомеле: пациентка в сознании, до выписки далеко

Упавшую с высоты в гомельском цирке 20-летнюю гимнастку перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение Гомельской клинической областной больницы.

В состоянии воздушной гимнастки Юлии Типаевой наблюдается положительная динамика, но до выписки еще далеко.

Госпитализированная вечером 5 января с черепно-мозговой травмой в областную клиническую больницу артистка российского цирка Юлия Типаева сегодня переведена из реанимации в нейрохирургическое отделение, сообщили Sputnik в больнице.

«Пациентка Типаева находится в сознании, может сама себя обслуживать. В ее состоянии наблюдается положительная динамика, но о выписке пока говорить преждевременно», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Олег Говрушко.

Также известно, что Юлии Типаевой выделена отдельная палата и ее каждый день навещают коллеги.

Напомним, в эти дни в гомельском цирке идет представление «Дед Мороз и львы Африки». Двадцатилетняя акробатка из московского коллектива Алишера Алиева выступала в программе «Партерный полет». Юлия Типаева сорвалась с высоты около четырех метров, выполняя трюк во время выступления. Гимнастку вовремя не перехватил ловитор, и артистка упала за пределы страховочной сетки лицом вниз.

Слухи о переводе пациентки в российскую клинику гомельские врачи не подтвердили. В областной клинической больнице, по словам Говрушко, российская артистка получает всю необходимую медицинскую помощь.