Инвестиции, зарплаты, безработица и ЖКХ. Утвержден план развития Гомеля до 2020 года

Депутаты Гомельского городского Совета депутатов утвердили программу социально-экономического развития Гомеля на 2016–2020 годы.
«Деловой Гомель» представляет основные направления развития города, заложенные в данной программе:
— повышение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики города;
— улучшение качества оказания государственных услуг по сопровождению инвестиционных проектов, сокращение временных и организационных издержек инвесторов путем четкого выстраивания работы с инвесторами по принципу «одно окно»;
— особое внимание планируется уделить использованию кредитных ресурсов КНР;
— основным направлением строительства жилья в городе Гомеле в период до 2020 года, станет развитие индивидуального жилищного строительства;
— в период до 2020 года в городе Гомеле планируется обеспечить снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему периоду не менее чем на 5 % ежегодно;
— до 2020 года одним из приоритетных направлений в сфере ЖКХ будет ежегодная замена тепловых сетей в объеме не менее 4 % от общей их протяженности;
— с целью выполнения показателя платных медицинских услуг, показателя экспорта медицинских услуг в учреждениях города Гомеля вводятся новые виды услуг: ресурсосберегающие услуги, новые тестовые системы в лабораторной диагностике, дополнительное открытие палат повышенной комфортности, а также увеличение объема платных медицинских услуг за счет развития добровольного медицинского страхования;
— предполагается сохранить уровень регистрируемой безработицы к концу 2020 года не превышающий 2 % к численности экономически активного населения;
— уровень заработной платы в бюджетных организациях к 2020 году должен составлять не ниже 80 % от средней заработной платы в целом по городу;
— для решения проблемы комплексного использования и обезвреживания отходов планируется довести к 2020 году уровень использования отходов производства (без учета крупнотоннажных) до 85 % от общего объема их образования.
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