Сразу трех жителей Гомельской области, уехавших в Россию на заработки, разыскивают родные

Пропавшие не связаны между собой, координирует поиски «Симуран».





В России пропал житель деревни Убортская Рудня Лельчицкого района Андрей Васильевич Сельвич, 1991 года рождения. До 17 декабря мужчина работал в Твери. 18 декабря он ушел со станции Спирово в Тверской области и с тех пор его местонахождение неизвестно. Перед этим он сообщил, что выезжает домой.

Рост пропавшего 155 см, телосложение нормальное, глаза зеленые, русые волосы. Был одет в черную куртку, коричневые штаны, черную вязаную шапку. Особые приметы: на правой ноге ожог от пятки до колена.





Еще один белорус пропал в Подольске в сентябре 2017 года. Гомельчанин Виталий Терешин, 1969 года рождения, уехал на заработки в российский город в 2016 году и осенью 2017-го перестал выходить на связь с родными.

На вид пропавшему 40-45 лет, худощавого телосложения, волосы русые, имеются залысины, уши оттопыренные, губы широкие, глаза серые. В Гомеле он проживал по адресу улица 8-я Иногородняя, 2/18/33.





Мозырянин Сергей Таринский пропал в Вологодской области в июне 2017-го. Работал в городе Череповец.

Сергею 40 лет, худощавый, глаза серые, волосы светло-русые, есть залысины. Особые приметы: шрам от аппендицита и нет передних зубов.

Сообщить информацию о пропавших можно волонтерам поисково-спасательного отряда «Симуран» или по телефон 102.