В Гомеле Opel Zafira на закруглении дороги вылетел в столб

Восточный обход Гомеля не так уж и редко фигурирует в сводках ДТП. Не справился с управлением и врезался в столб — такое здесь бывает. К примеру, в марте этого года водитель разбил своей Dodge Challenger, вылетев в столб со встречной полосы, сам водитель попал в реанимацию. Вот и вчера здесь тоже произошло ДТП, пострадала женщина.





Как сообщили abw.by в ГАИ Гомельской области, 9 января примерно в 9.45 31-летний водитель Opel Zafira, двигаясь по автодороге Восточный обход г. Гомеля со стороны ул. Хатаевича в направлении ул. Головацкого, на закруглении дороги неправильно выбрал скорость для безопасного движения, а также не учел состояние проезжей части, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на осветительную опору.





«В результате происшествия 36-летняя женщина-пассажир получила телесные повреждения, по факту которых самостоятельно обратилась в УЗ «ГОКБ2, куда в последующем была госпитализирована в нейрохирургическое отделение», — сообщили в ГАИ.



