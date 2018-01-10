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Власти планируют спасать Гомельский винзавод от банкротства до 2023 года

  • 10 января 2018, 10:53
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Срок санации Гомельского винодельческого завода продлен до 6 января 2023 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси № 2 от 5 января 2018 года, сообщает БелТА.

Совмин согласовал ходатайство Гомельского облисполкома о продлении до 6 января 2023 года срока санации открытого акционерного общества «Гомельский винодельческий завод». Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Справка. Санация (от лат. sanatio — оздоровление, лечение) — система разного рода мероприятий (структурная перестройка, реструктуризация кредиторской задолженности, изменение ассортимента производимой продукции, сокращение числа работающих, ликвидация излишних структурных звеньев и подразделений и т. п.), которые позволяют избежать банкротства.


БелТА
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Места: Гомель (21260)

Метки: Экономика (13012)

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