Эпидемия? Во дворе Урицкой школы повесился молодой парень

Тело повесившегося 22-летнего парня нашли в школьном дворе в Урицком 8 января.

«Сильным новостям» удалось узнать, что погибший был 1995 года рождения, работал в минской фирме, однако проживал в микрорайоне Энергетиков в поселке под Гомелем.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, сообщают, что примерно в семь часов вечера в скорую поступил тревожный звонок: сообщили о трупе в школе. Милиция усиленно обыскала школу, но ничего подозрительного не нашла. Примерно в 21.00 страшные опасения подтвердились: на березе во дворе школе обнаружили повесившегося парня.

Решение о суициде, судя по всему, не было спонтанным. По словам знакомых погибшего, уже за несколько дней до трагического поступка, он начал писать цитаты из Библии на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, буквально за сутки до этого случая, во дворе гимназии № 36 было обнаружено тело повесившегося 16-летнего подростка. По тому инциденту СК завел уголовное дело.