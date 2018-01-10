Бизнес-образование — это не тренд, это необходимость

С каждым годом в Беларуси увеличивается количество компаний, которые направляют своих сотрудников на повышение квалификации и дополнительное обучение. Руководитель регионального представительства в Гомеле Бизнес-школы ИПМ Анна Залужная рассказала о развитии бизнес-образования в нашей стране, а также о его влиянии на рост экономики в целом и на судьбу малого бизнеса в частности.

— Анна, бизнес-образование сейчас стало трендом, наравне с правильным питанием и фитнесом. Действительно ли оно так необходимо?

— В развитых странах, например, США или западной Европе тренд бизнес-образования уже отошел, у них теперь это необходимость и обычный момент жизни. В штатах, например, для руководителя считают обязательным иметь степень MBA. В России это уже тоже не столько тренд, сколько правило закономерного роста. В нашей стране наблюдается подъем образовательных практик, и эту волну можно назвать трендом. Этот тренд полезный, уже сейчас многие белорусские компании отмечают значимость обучения и развития сотрудников. Через пару лет, я думаю, многие поймут, что стандартное образование в виде школы и университета — это не потолок, а лишь ступенька.

Нелегко найти в коллектив сотрудников, которые как на подбор будут увеличивать свою профессиональную компетентность. Для этого есть мы — бизнес-школа, каждый день мы обучаем сотрудников и руководителей. Для бизнеса важны клиентоориентированность и сервис. Что включают эти ключевые понятия для конкретной компании, насколько грамотно поставлена работа с клиентами — в этом мы и помогаем разбираться. Любовь к клиенту должна выражаться не только в вежливом общении, это должно быть ценностью компании. Последние три года для Беларуси были сложными, был кризис. На плаву остались те, кто каждый день развивался вместе с реалиями этого мира. Причем речь сейчас не только о бизнесе, но и о жизни обычных людей. Повышение уровня знаний делает из простого человека специалиста в своей области. Насколько я знаю, ни один человек, у которого высокие профессиональные компетенции, не остался без работы. Для них всегда есть предложения.







— Почему Бизнес-школа ИПМ открыла филиал в Гомеле?

— Это стратегия руководства, которую приняли еще в 2013-2014 годах. Мы открыли представительство не только в Гомеле, но и в других областных центрах. В Минском регионе мы работаем с 1993 года, и, действительно, охватили уже большую часть рынка. Наша деятельность не ограничивается только международными компаниями, мы работаем на весь частный бизнес. Было принято решение пойти в регионы для того, чтобы дать возможность обучения большему количеству людей. В целом, наша миссия — это повышение конкурентоспособности Беларуси через образовательную функцию. Переход в регионы стал еще одним шагом к выполнению нашей миссии.

— Было ли оправдано открытие новых филиалов?

— Пять наших представительств работают сообща, мы помогаем друг другу, решаем вопросы по закрытию курсов. Группы набираются, информация в массы поступает, многие начинают осознавать важность образования и повышения квалификации. Отзывы клиентов говорят, что это не зря. Одним из ключевых моментов для нас было не только открытие филиалов бизнес-школы, но и развитие бизнес-сообщества в регионах. За счет таких проектов, как «Свои люди», «SMART-ТВ» мы помогаем людям знакомиться, общаться и делать какие-то новые проекты.







— Два полноценных года прошло с момента открытия гомельского представительства. Какими достижениями может гордиться Бизнес-школа ИПМ?

— В первую очередь, мы старались показать полезность бизнес-образования и бизнес-школы, соответственно. Также немало внимания уделялось на развитие бренда ИПМ, и мы этого достигли. Мы вошли в бизнес-сообщество, нас воспринимают как крупного игрока, обращаются за помощью. Количество мероприятий и программ обучения увеличивается, поскольку на них есть спрос.

Кроме учебных курсов, мы запускаем и множество образовательных бесплатных проектов, например, Конкурс предпринимательских идей. Проект плодотворно развивается два года, сейчас пошел третий. Этот проект дает возможность обычным людям, даже студентам проявить инициативу и запустить свой бизнес.

Исследовательский центр ИПМ в рамках октябрьского экономического форума привез в регионы конференцию. Это событие можно назвать важным для образовательной части нашей страны. На мероприятии рассматривались очень многие экономические вопросы, были и дискуссионные панели.







— У вас достаточно раскрученный бренд. Но сейчас появилось множество других бизнес-школ. В чем ваше кардинальное отличие?

— За брендом стоит многолетний труд каждого сотрудника школы 2018-ый год для нас юбилейный: Бизнес-школа ИПМ 25 лет на рынке образования Беларуси. В отличие от других школ, мы прошли этот путь с самого начала. На себе отрабатывали многие вещи, опытным путем проверяли, что нужно для частного бизнеса. Все наши курсы проходят в партнерстве с крупными европейскими бизнес-школами, университетами, институтами. Среди них Королевский Институт Маркетинга (Великобритания), Академия контроллинга (Германия), Университет Козьминского (Польша).







Наши крупные партнеры дают возможность постоянно учиться и перенимать опыт. Именно поэтому преподаватели Бизнес-школы ИПМ постоянно повышают свою образовательную компетенцию и улучшают те курсы, которые мы предлагаем. Весной в региональных центрах Бизнес-школы ИПМ мы запускаем программу «Как начать бизнес с нуля». Этот курс разрабатывался совместно с лучшем американским предпринимательским колледжем — Babson College. Целый год понадобился для того, чтобы американскую программу перевести в белорусские реалии.

Каждый наш курс адаптируется под Беларусь, причем это не разовая работа. Ежегодно мы меняем программу в зависимости от сложившейся экономической ситуации: убираем неактуальные моменты, заменяем необходимыми знаниями. Например, несколько лет назад цифровой маркетинг был никому не нужен, а сейчас это один из ключевых инструментов любого маркетолога.

Мы были первой частной образовательной компанией, которая получила лицензию Министерства образования Беларуси. К тому же в Беларуси мы единственные, кто имеет международную аккредитацию IQA, International Quality Accreditation (Аккредитации Международного Качества). а также мы вступили в Балтийскую ассоциацию развития менеджмента и стали первой организацией-членом из Беларуси.

Тем, кто прошел обучение по нашей программе Еxecutive МВА, мы вручаем европейский диплом Университета Козьминского. Этот диплом ценят за границей.







Мы предлагаем не только очные занятия с преподавателями. Каждому ученику дается доступ в систему, где есть весь материал для обучения. В том числе мини-лекции, доступные к скачиванию, аудиокейсы, видеокейсы. Сотрудники не просто читают информацию, но и проходят тестовые задания, пропустить которые невозможно, поскольку следующий раздел открывается только после положительного результата предыдущего теста. Результаты дистанционного обучения могут видеть руководители компании. Кроме того, доступ к системе сохраняется в течение 2 месяцев после завершения курса. Можно вернуться, еще раз просмотреть, прорешать. Такой комбинированный метод очного и дистанционного образования является абсолютно новым для Беларуси подходом к обучению и личному развитию. Мы ее назвали Blended Learning.

Очень удобным форматом обучения являются лекции с помощью системы ВКС (видео-конференцсвязи). Мы сейчас внедряем эту технологию во все наши курсы. Для компаний плюс в том, что минимизируются издержки и экономится временной ресурс. Уходят затраты командировочных и проезда. Минимально на обучение в Минске нужно потратить 2 дня, а так всего 4 часа. Таким образом, слушатели получают информацию более легким путем, при этом качество информации не меняется.

— Насколько вы можете внедриться в проблемы отдельной компании?

— Важной частью нашей деятельности является возможность обучения без отрыва от производства. Занятия проводятся не только в стенах бизнес-школы, но и на самом предприятии. Но для начала мы проводим детальную разработку плана обучения, определяемся с необходимым результатом и делаем первоначальный срез знаний сотрудников. Далее проводим обучение и осуществляем пост-сопровождение компании.

Если руководитель просит не разовое, а полное обучение, составляется обширная программа с разными форматами занятий. Мы можем вести компанию несколько лет. Такая работа отражается на росте выручки нашего клиента, и это оправдано.

— А как проверить результат конкретного обучения?

— Процесс обучения сотрудников — это совместная работа. У наших специалистов и у компании должен быть симбиоз. Мы определяем, какую часть функций мы берем на себя, а какую часть руководство оставляет за собой. Проконтролировать, используют ли сотрудники данные технологии и методы, может только руководитель или менеджер. Но мы можем выяснить, почему, например, не работает воронка продаж, и подсказать, что с этим делать. Корпоративное обучение дает возможность владельцу бизнеса или директору понять, в чем сильные и слабые стороны каждого сотрудника. Дальше нужно просто расставить их по своим местам, и эта система, как оркестр, не станет фальшивить.







— Какие гомельские компании уже прошли обучение в вашей школе?

— Так сразу всех перечислить невозможно, очень большое количество. Корпоративными клиентами у нас являются РУП «Белоруснефть», ИПУП «Мультипак», ИПУП «Алкопак» и ИПУП «Фрешпак Солюшенс». Мы видим успехи в их развитии. Среди наших клиентов логистические компании, например, ООО «Ореонбел», типография «Артлекс», рекламное агентство «Телекомпания ФилТВ», ЗАО «Гомельлифт», ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО"Гомельский химический завод", ОАО «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» и многие другие.

— Что запланировала Бизнес-школа ИПМ на 2018 год?

— Уже сформирован пакет программ, по которому мы будем повышать квалификацию специалистов в сфере маркетинга, финансов, продаж, производства, менеджмента. Программы уже есть на сайте в общем доступе. На данный момент стартовал прием заявок для участия в Конкурс предпринимательских идей 2018, в январе и феврале пройдут первые презентации. Потом мы отберем 15 проектов, с которыми будем усиленно работать до мая. Победитель Гомельского регионального этапа отправится Больший финал в Минск.







В январе стартует проект «Школа экономики KEF», проводимая при нашей поддержке Центром экономических исследований BEROC и Исследовательским центром ИПМ. Ребята из гомельских вузов смогут пройти двухнедельные курсы от ведущих экономистов страны совершенно бесплатно.

Также запланирована конференция в рамках экономического форума, на которой будут рассмотрены экономические реформы в регионах. На постоянной основе будут действовать другие проекты, такие, как «Свои люди» и «SMART-ТВ».

Расписание встреч проекта SMART-ТВ по ссылке.





Зная стратегию бизнес-школы и наших сотрудников, не исключаю, что в этом году появится и множество других креативных проектов и программ. Все новинки можно будет найти на нашем сайте. Для тех людей, которые хотят двигаться к мечте, развиваться и увеличивать личных доход через преобразование знаний в действия, советую их не пропускать.