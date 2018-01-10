Бизнес-образование — это не тренд, это необходимость

С каждым годом в Беларуси увеличивается количество компаний, которые направляют своих сотрудников на повышение квалификации и дополнительное обучение. Руководитель регионального представительства в Гомеле Бизнес-школы ИПМ Анна Залужная рассказала о развитии бизнес-образования в нашей стране, а также о его влиянии на рост экономики в целом и на судьбу малого бизнеса в частности.
— Анна, бизнес-образование сейчас стало трендом, наравне с правильным питанием и фитнесом. Действительно ли оно так необходимо?
— В развитых странах, например, США или западной Европе тренд
бизнес-образования уже отошел, у них теперь это необходимость и обычный
момент жизни. В штатах, например, для руководителя считают обязательным
иметь степень MBA. В России это уже тоже не столько тренд, сколько
правило закономерного роста. В нашей стране наблюдается подъем
образовательных практик, и эту волну можно назвать трендом. Этот тренд
полезный, уже сейчас многие белорусские компании отмечают значимость
обучения и развития сотрудников. Через пару лет, я думаю, многие поймут,
что стандартное образование в виде школы и университета — это не
потолок, а лишь ступенька.
Нелегко найти в коллектив сотрудников, которые как на подбор будут
увеличивать свою профессиональную компетентность. Для этого есть мы —
бизнес-школа, каждый день мы обучаем сотрудников и руководителей. Для
бизнеса важны клиентоориентированность и сервис. Что включают эти
ключевые понятия для конкретной компании, насколько грамотно поставлена
работа с клиентами — в этом мы и помогаем разбираться. Любовь к клиенту
должна выражаться не только в вежливом общении, это должно быть
ценностью компании. Последние три года для Беларуси были сложными, был
кризис. На плаву остались те, кто каждый день развивался вместе с
реалиями этого мира. Причем речь сейчас не только о бизнесе, но и о
жизни обычных людей. Повышение уровня знаний делает из простого человека
специалиста в своей области. Насколько я знаю, ни один человек, у
которого высокие профессиональные компетенции, не остался без работы.
Для них всегда есть предложения.
— Почему Бизнес-школа ИПМ открыла филиал в Гомеле?
— Это стратегия руководства, которую приняли еще в 2013-2014 годах.
Мы открыли представительство не только в Гомеле, но и в других областных
центрах. В Минском регионе мы работаем с 1993 года, и, действительно,
охватили уже большую часть рынка. Наша деятельность не ограничивается
только международными компаниями, мы работаем на весь частный бизнес.
Было принято решение пойти в регионы для того, чтобы дать возможность
обучения большему количеству людей. В целом, наша миссия — это повышение
конкурентоспособности Беларуси через образовательную функцию. Переход в
регионы стал еще одним шагом к выполнению нашей миссии.
— Было ли оправдано открытие новых филиалов?
— Пять наших представительств работают сообща, мы помогаем друг
другу, решаем вопросы по закрытию курсов. Группы набираются, информация в
массы поступает, многие начинают осознавать важность образования и
повышения квалификации. Отзывы клиентов говорят, что это не зря. Одним
из ключевых моментов для нас было не только открытие филиалов
бизнес-школы, но и развитие бизнес-сообщества в регионах. За счет таких
проектов, как «Свои люди», «SMART-ТВ» мы помогаем людям знакомиться,
общаться и делать какие-то новые проекты.
— Два полноценных года прошло с момента открытия гомельского
представительства. Какими достижениями может гордиться Бизнес-школа ИПМ?
— В первую очередь, мы старались показать полезность
бизнес-образования и бизнес-школы, соответственно. Также немало внимания
уделялось на развитие бренда ИПМ, и мы этого достигли. Мы вошли в
бизнес-сообщество, нас воспринимают как крупного игрока, обращаются за
помощью. Количество мероприятий и программ обучения увеличивается,
поскольку на них есть спрос.
Кроме учебных курсов, мы запускаем и множество образовательных
бесплатных проектов, например, Конкурс предпринимательских идей. Проект
плодотворно развивается два года, сейчас пошел третий. Этот проект дает
возможность обычным людям, даже студентам проявить инициативу и
запустить свой бизнес.
Исследовательский центр ИПМ в рамках октябрьского экономического
форума привез в регионы конференцию. Это событие можно назвать важным
для образовательной части нашей страны. На мероприятии рассматривались
очень многие экономические вопросы, были и дискуссионные панели.
— У вас достаточно раскрученный бренд. Но сейчас появилось множество других бизнес-школ. В чем ваше кардинальное отличие?
— За брендом стоит многолетний труд каждого сотрудника школы 2018-ый
год для нас юбилейный: Бизнес-школа ИПМ 25 лет на рынке образования
Беларуси. В отличие от других школ, мы прошли этот путь с самого начала.
На себе отрабатывали многие вещи, опытным путем проверяли, что нужно
для частного бизнеса. Все наши курсы проходят в партнерстве с крупными
европейскими бизнес-школами, университетами, институтами. Среди них
Королевский Институт Маркетинга (Великобритания), Академия контроллинга
(Германия), Университет Козьминского (Польша).
Наши крупные партнеры дают возможность постоянно учиться и перенимать
опыт. Именно поэтому преподаватели Бизнес-школы ИПМ постоянно повышают
свою образовательную компетенцию и улучшают те курсы, которые мы
предлагаем. Весной в региональных центрах Бизнес-школы ИПМ мы запускаем
программу «Как начать бизнес с нуля». Этот курс разрабатывался совместно
с лучшем американским предпринимательским колледжем — Babson College.
Целый год понадобился для того, чтобы американскую программу перевести в
белорусские реалии.
Каждый наш курс адаптируется под Беларусь, причем это не разовая
работа. Ежегодно мы меняем программу в зависимости от сложившейся
экономической ситуации: убираем неактуальные моменты, заменяем
необходимыми знаниями. Например, несколько лет назад цифровой маркетинг
был никому не нужен, а сейчас это один из ключевых инструментов любого
маркетолога.
Мы были первой частной образовательной компанией, которая получила
лицензию Министерства образования Беларуси. К тому же в Беларуси мы
единственные, кто имеет международную аккредитацию IQA, International
Quality Accreditation (Аккредитации Международного Качества). а также мы
вступили в Балтийскую ассоциацию развития менеджмента и стали первой
организацией-членом из Беларуси.
Тем, кто прошел обучение по нашей программе Еxecutive МВА, мы вручаем
европейский диплом Университета Козьминского. Этот диплом ценят за
границей.
Мы предлагаем не только очные занятия с преподавателями. Каждому
ученику дается доступ в систему, где есть весь материал для обучения. В
том числе мини-лекции, доступные к скачиванию, аудиокейсы, видеокейсы.
Сотрудники не просто читают информацию, но и проходят тестовые задания,
пропустить которые невозможно, поскольку следующий раздел открывается
только после положительного результата предыдущего теста. Результаты
дистанционного обучения могут видеть руководители компании. Кроме того,
доступ к системе сохраняется в течение 2 месяцев после завершения курса.
Можно вернуться, еще раз просмотреть, прорешать. Такой комбинированный
метод очного и дистанционного образования является абсолютно новым для
Беларуси подходом к обучению и личному развитию. Мы ее назвали Blended
Learning.
Очень удобным форматом обучения являются лекции с помощью системы ВКС
(видео-конференцсвязи). Мы сейчас внедряем эту технологию во все наши
курсы. Для компаний плюс в том, что минимизируются издержки и экономится
временной ресурс. Уходят затраты командировочных и проезда. Минимально
на обучение в Минске нужно потратить 2 дня, а так всего 4 часа. Таким
образом, слушатели получают информацию более легким путем, при этом
качество информации не меняется.
— Насколько вы можете внедриться в проблемы отдельной компании?
— Важной частью нашей деятельности является возможность обучения без
отрыва от производства. Занятия проводятся не только в стенах
бизнес-школы, но и на самом предприятии. Но для начала мы проводим
детальную разработку плана обучения, определяемся с необходимым
результатом и делаем первоначальный срез знаний сотрудников. Далее
проводим обучение и осуществляем пост-сопровождение компании.
Если руководитель просит не разовое, а полное обучение, составляется
обширная программа с разными форматами занятий. Мы можем вести компанию
несколько лет. Такая работа отражается на росте выручки нашего клиента, и
это оправдано.
— А как проверить результат конкретного обучения?
— Процесс обучения сотрудников — это совместная работа. У наших
специалистов и у компании должен быть симбиоз. Мы определяем, какую
часть функций мы берем на себя, а какую часть руководство оставляет за
собой. Проконтролировать, используют ли сотрудники данные технологии и
методы, может только руководитель или менеджер. Но мы можем выяснить,
почему, например, не работает воронка продаж, и подсказать, что с этим
делать. Корпоративное обучение дает возможность владельцу бизнеса или
директору понять, в чем сильные и слабые стороны каждого сотрудника.
Дальше нужно просто расставить их по своим местам, и эта система, как
оркестр, не станет фальшивить.
— Какие гомельские компании уже прошли обучение в вашей школе?
— Так сразу всех перечислить невозможно, очень большое количество.
Корпоративными клиентами у нас являются РУП «Белоруснефть», ИПУП
«Мультипак», ИПУП «Алкопак» и ИПУП «Фрешпак Солюшенс». Мы видим успехи в
их развитии. Среди наших клиентов логистические компании, например, ООО
«Ореонбел», типография «Артлекс», рекламное агентство «Телекомпания
ФилТВ», ЗАО «Гомельлифт», ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО"Гомельский
химический завод", ОАО «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» и многие
другие.
— Что запланировала Бизнес-школа ИПМ на 2018 год?
— Уже сформирован пакет программ, по которому мы будем повышать
квалификацию специалистов в сфере маркетинга, финансов, продаж,
производства, менеджмента. Программы уже есть на сайте в общем доступе.
На данный момент стартовал прием заявок для участия в Конкурс
предпринимательских идей 2018, в январе и феврале пройдут первые
презентации. Потом мы отберем 15 проектов, с которыми будем усиленно
работать до мая. Победитель Гомельского регионального этапа отправится
Больший финал в Минск.
В январе стартует проект «Школа экономики KEF», проводимая при нашей
поддержке Центром экономических исследований BEROC и Исследовательским
центром ИПМ. Ребята из гомельских вузов смогут пройти двухнедельные
курсы от ведущих экономистов страны совершенно бесплатно.
Также запланирована конференция в рамках экономического форума, на
которой будут рассмотрены экономические реформы в регионах. На
постоянной основе будут действовать другие проекты, такие, как «Свои
люди» и «SMART-ТВ».
Расписание встреч проекта SMART-ТВ по ссылке.
Зная стратегию бизнес-школы и наших сотрудников, не исключаю, что в
этом году появится и множество других креативных проектов и программ.
Все новинки можно будет найти на нашем сайте. Для тех людей, которые
хотят двигаться к мечте, развиваться и увеличивать личных доход через
преобразование знаний в действия, советую их не пропускать.
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