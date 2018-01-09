Тривижн 08/01 - 21/01:

Фотофакт: на Рождество под Гомелем проснулся уж

  • 09 января 2018, 14:51
  • 2364
  • 0



Аномально теплая зима заставляет животных и растений менять привычные биоритмы.

Фотографии с вышедшим из спячки ужом появились в сообществе «Фауна Гомеля» со ссылкой на инстаграм-пользователя @gomelfisherman. Любитель рыбалки сфотографировал змею недалеко от Новых Терешковичей 7 января. Обычно ужи выходят из зимней спячки в марте-апреле. Сможет ли животное снова уйти на зимовку — неизвестно.

Это не первый случай за последнее время, когда живая природа «нарушает режим». Например, в Светлогорске майские жуки вылезли из-под земли, а под Чечерском грибников порадовал урожай лисичек.



gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21254), Новые Терешковичи (2)

Метки: Общество (28550)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое