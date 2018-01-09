Фотофакт: на Рождество под Гомелем проснулся уж

Аномально теплая зима заставляет животных и растений менять привычные биоритмы.

Фотографии с вышедшим из спячки ужом появились в сообществе «Фауна Гомеля» со ссылкой на инстаграм-пользователя @gomelfisherman. Любитель рыбалки сфотографировал змею недалеко от Новых Терешковичей 7 января. Обычно ужи выходят из зимней спячки в марте-апреле. Сможет ли животное снова уйти на зимовку — неизвестно.

Это не первый случай за последнее время, когда живая природа «нарушает режим». Например, в Светлогорске майские жуки вылезли из-под земли, а под Чечерском грибников порадовал урожай лисичек.



