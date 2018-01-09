Тривижн 08/01 - 21/01:

В Гомеле появилась улица Выратавальная

  • 09 января 2018, 12:20
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Гомельский городской Совет депутатов присвоил элементу улично-дорожной сети города Гомеля, расположенному от автомагистрали «Восточный обход» до учебно-тренировочной базы по спасению на водах Гомельского филиала государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», наименование на белорусском языке «вуліца Выратавальная», на русском языке — «улица Выратавальная».

Решение вступило в силу с 23 декабря 2017 года.


Деловой Гомель
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Места: Гомель (21254)

Метки: Общество (28550)

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