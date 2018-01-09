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Девушка за рулем Citroen сбила 65-летнюю гомельчанку

  • 09 января 2018, 11:38
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В понедельник в первой половине дня 28-летняя девушка на Citroen Xsara Picasso сбила женщину на пешеходном переходе.

ДТП произошло в Гомеле по улице Юбилейной, в районе дома № 7а. Девушка ехала со стороны Малайчука в направлении Кожара, когда на ее пути появилась 65-летняя женщина. В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина в больнице.


gomel.today
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Места: Гомель (21254)

Метки: Авто (4810), Происшествия (11466)

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