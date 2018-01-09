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Фотофакт: на Сельмаше сгорел «Форд»

  • 09 января 2018, 10:47
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Ранним утром 8 января на проспекте Космонавтов загорелся моторный отсек «Форда Гэлэкси» 1996 года выпуска.

Прибывшие на место спасатели потушили возгорание. Огонь повредил моторный отсек и переднюю часть салона автомобиля. Одна из вероятных причин пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщает Гомельское ОУМЧС.


За последние несколько дней это не первый случай возгорания автомобилей. 4 января на Речицком проспекте горел «Форд Эскорт», а 5 января в гараже на улице Текстильной загорелись «Мерседес» и «Форд».


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Места: Гомель (21254)

Метки: Происшествия (11466), Авто (4810)

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