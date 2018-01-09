Фоторепортаж: Зачем волонтёры из Гомеля с собаками ездят в дома-интернаты?

Мама троих детей в декрете, бухгалтер, ИТ- специалист, сиделка, школьница — что у них общего? Большое сердце и желание помочь тем, кто обделён домашним уютом и общением с животными. Корреспондентка Гомельского Зелёного портала отправилась вместе с волонтёрами в дом-интернат для престарелых и инвалидов в посёлок Терюха и деревню Васильевку, чтобы увидеть, как работает канистерапия на практике.

«Лучше маленькая помощь, чем вовсе ничего», — считает Светлана Лаппо, лидер зоодвижения «Подари им шанс». На протяжении шести лет она организовывает посещения домов—интернатов.

— Для меня была цель показать молодёжи, что есть домашняя жизнь, а есть жизнь в государственных учреждениях. Я выросла в интернате и знаю не понаслышке, насколько не хватает любви и домашнего тепла в таких учреждениях. Я хотела показать моей молодёжи, ребятам, которые помогают мне с зоодвижением в Гомеле, что есть другая жизнь и люди, которые нуждаются во внимании и частичке заботы.





В государственных учреждениях нельзя находится питомцам. Но они — источники уюта. Мы видим, канистерапия, реабилитация с помощь животных, работает. Люди в интернатах, когда мы приехали впервые, боялись собак и кошек. Сейчас они радуются им не меньше, чем общению с нами.





Впервые, когда мы отправились на такое мероприятие, многие волонтёры не понимали, куда мы едем и что нас ждёт. Стресс дал о себе знать, некоторые не смогли больше отправляться в гости к жителям интерната. Но большинство до сих пор посещают. Социальные сети и сарафанное радио очень помогают для нахождения людей, которым не всё равно на чужие беды, — рассказывает Светлана Лаппо.





Светлана вместе с волонтёрами слышат критику в свой адрес. Мол, занимается ерундой, помогая животным. Где все эти люди, когда проходит сбор угощений, вещей или иной помощи для покинутых людей в интернатах — загадка. Если вы хотите помочь, смело пишите Светлане.





Голос волонтёров

Ольга и Настя

— Мы пять лет ездим на подобные мероприятие. В одноклассниках нашли группу Светланы. Добавила всех своих друзей в неё. Кто не принял приглашение, сразу удалили. Первый раз — самый сложный, мы много переживали, даже плакали. Потом легче. Нас ждут, как мы можем не приехать?! Тем более общение с животными — улучшает состояние людей. Но по Гомелю, как нам известно, визиты в интернаты для пожилых устраиваем только мы.





Кристина

— В волонтёрской группе я уже давно, увидела предложение поехать в интернаты и мне захотелось помочь. Очень жалко, когда люди вынуждены жить в таких местах. Видно, какая реакция на животных в интернатах. Люди тянутся к собакам, хотят их подержать, погладить. Пусть таких выездов будет организованно больше, и мне важно стать частью этого, дарить немного счастья.





Ксения

— Мне хочется сделать людям приятное. Мы уже второй год ездим и не планируем останавливаться. Хотелось бы, чтобы мои друзья со мной ездили в интернаты, но всё зависит от родителей, а они не заинтересованы в этом.





Инесса

— Со Светланой мы знакомы второй год, я проявила инициативу и теперь вместе с семьёй у нас есть возможность подарить минуту счастья. Бог — Любовь, и мы должны заботиться друг о друге. У нас в семье традиция — собирать добрые дела. Есть копилка добрых дел, и у нас цель — всегда пополнять её. Так много негативного вокруг, а когда ты приезжаешь и даришь счастье, оно вернётся.





Жанна

— Посещаю вместе с волонтёрами интернаты четвёртый год подряд. Хорошо там, где нас ждут. Люди рады нам, мы видим ответное счастье в их глазах и это многого стоит.





Александр

— Сегодня впервые, меня пригласила сестра. Я подумал, что было бы действительно неплохо присоединиться. Есть люди, которые получают не много удовольствия, положительных эмоций и благ. Наша задача по возможности им помогать.





Анна

— Вместе со Светланой я четыре года езжу по интернатам. Сначала я помогала передержками животных и финансами. Но потом решила попробовать выезды. Очень тяжело психологически, но кто если не я? Решилась, когда осознала, все будут перекладывать ответственность на других и ничего не произойдёт. После встреч с людьми, возвращаюсь домой выжатая, как лимон, но счастливая от мысли, что я это сделала.





Люда

— У меня пятидневная рабочая неделя, но я считаю, что личное время необходимо проводить с пользой для себя и других. Сделать праздник и добро перед новогодними праздниками — настоящее чудо для здешних людей. Я впервые в интернатах и перед тем как согласиться, было двоякое впечатление и слишком много мыслей. Но моя подруга Анна сказала, что помимо подаренного добра людям, ты почистишь душу и посмотришь на мир другими глазами. Меня это зацепило, как и всё, что здесь происходит. В следующий раз обязательно приеду вновь.





Светлана

— Я увидела, как Светлана и её ребята отдаются защите бездомных животных. Материально я не особо могу помочь, зато есть возможность предоставить уголок дома. Передержка — не сложно, тем более Светлана всегда подсказывает, как лучше. Стала помогать, постепенно подключилась и к выездным мероприятиям. Люди с ограниченными возможностями тоже должны видеть мир, общаться с животными и другими людьми. Они как дети, искренне радуются собакам. Они знают и наши имена, и имена наших питомцев. Мы приехали и забыли, а для них это намного больше, чем просто вечер.