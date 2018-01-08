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Гомельские пограничники задержали молдаванина, который числится в международном розыске

  • 08 января 2018, 17:43
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7 января 32-летний молдаванин через пункт пропуска «Новая Гута» хотел выехать в Украину, однако его планам не суждено было реализоваться.

— При прохождении пограничного контроля он предъявил паспорт, который оказался поддельным. Проведенная экспертиза показала, что в документе была заменена фотография, — сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Выяснилась и причина, по которой мужчина воспользовался поддельными документами, — он находится в межгосударственном розыске за мошенничество.

Теперь ему предстоит ответить перед судом за изготовление и использование поддельного паспорта. Возбуждено уголовное дело.


gomel.today
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Места: Гомель (21246)

Метки: Криминал (9136)

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