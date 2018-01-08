Гомельские пограничники задержали молдаванина, который числится в международном розыске

7 января 32-летний молдаванин через пункт пропуска «Новая Гута» хотел выехать в Украину, однако его планам не суждено было реализоваться.

— При прохождении пограничного контроля он предъявил паспорт, который оказался поддельным. Проведенная экспертиза показала, что в документе была заменена фотография, — сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Выяснилась и причина, по которой мужчина воспользовался поддельными документами, — он находится в межгосударственном розыске за мошенничество.

Теперь ему предстоит ответить перед судом за изготовление и использование поддельного паспорта. Возбуждено уголовное дело.