Генпрокуратура: В Гомельской области могли выращивать радиоактивную продукцию

Органы прокуратуры Гомельской области выявили нарушения при выполнении Госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 2011 года. Как сообщили в Генпрокуратуре, ряд профильных проектов, остался нереализованным, порой имело место неэффективное использование бюджетных средств.
Так, в Ветке и Ветковском районе выявлены такие объекты по строительству канализации, очистных сооружений и реконструкции станций обезжелезивания. В Чечерском районе не до конца отремонтирована ферма по выращиванию племенного поголовья свиней с цехом переработки с применением инновационных технологий.
Возбужден ряд уголовных дел в связи с нецелевым использованием средств при закупке оборудования для пищевых предприятий.
Кроме того, несвоевременно, а иногда и необоснованно выплачивались единовременные пособия работникам отдельных категорий, которых направляли на работу в загрязненные радиацией районы. В некоторых районах дикорастущую продукцию, которая могла быть загрязнена радионуклидами с превышениями допустимых уровней, проверяли крайне редко, что не исключало возможности употребления ее в пищу.
Также на территориях радиоактивного загрязнения производилась сельхозпродукция без проведения соответствующего контроля в Брагинском, Буда-Кошелевском и Гомельском районах.
Самое обсуждаемое
Гомельчанка рассказала о семейном бюджете: Живем вчетвером, лимит на продукты — 10 рублей в день
В Украине националисты устроили факельные шествия в честь Бандеры
Видеофакт: на Рождественском международном хоккейном турнире Лукашенко впервые посадили на скамейку штрафников
Бывшее здание МЧС в центре Гомеля продали на аукционе за 160 тысяч долларов
Родители сбежавших из светлогорского детсада мальчиков просили не увольнять воспитательницу
Китайский завод в Светлогорске накрыл окрестности вонью и розовым дымом
Мост через Сож на Объездной признали аварийным