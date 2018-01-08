Гомельчанин занял 500 тысяч долларов и скрылся в Москве

Прокурор направил в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении жителя Гомеля, которого экстрадировали в Беларусь.

УСК по Гомельской области завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, фигурант обвиняется в том, что занял у физических и юридических лиц миллион белорусских рублей и скрылся, сообщили в СК.

Установлено, что в 2009 году обвиняемый создал предприятие «Белтрансопт плюс» и открыл магазин алкогольной продукции. С 2013 года под предлогом развития бизнеса, приобретения автомобиля, ремонта дачи и квартиры стал привлекать денежные средства физических лиц, предлагая вложить им деньги под проценты.

«Потерпевшими по данному делу признаны почти 30 человек, у которых обвиняемый взял в долг и не вернул в общей сумме порядка 700 тысяч рублей», — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По ее словам, перед юридическими лицами образовалась задолженность на общую сумму около 300 тысяч рублей.

«Чтобы не выплачивать по долгам, летом 2016 года обвиняемый скрылся на территории России. В рамках расследования уголовного дела был объявлен в розыск. Через несколько месяцев был задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь», — сказала Кривоногова.

Предварительное расследование по делу окончено, обвиняемый не компенсировал причиненный вред, дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд, уточнила собеседник Sputnik.