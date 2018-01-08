Тривижн 08/01 - 21/01:

В Гомеле экспедитор хотел вывезти с мясокомбината 20 кг свиного рагу, ему грозит штраф

  • 08 января 2018, 12:33
  • 2996
  • 0



В первых числах нового года на проходной Гомельского мясокомбината попался экспедитор частной торговой фирмы: он хотел вывезти 20 килограмм свиного рагу.

В тот день у ворот проходной остановили автомобиль. Изучив груз, охранники обнаружили свиное рагу, которое в накладной не значилось. Более детальная поверка показала: в каждой упаковке учтенного груза лежал «бонусный» полуфабрикат. На вопросы милиционеров о находке экспедитор отвечал «четка и ясно», мол, ничего не знаю, ошиблись работники мясокомбината.

За 20 килограмм свиного рагу стоимостью в 39 рублей на 27-летнего гомельчанина составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф в 10-30 базовых или административный арест.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21246)

Метки: Общество (28540)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое