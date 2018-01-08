В Гомеле экспедитор хотел вывезти с мясокомбината 20 кг свиного рагу, ему грозит штраф

В первых числах нового года на проходной Гомельского мясокомбината попался экспедитор частной торговой фирмы: он хотел вывезти 20 килограмм свиного рагу.

В тот день у ворот проходной остановили автомобиль. Изучив груз, охранники обнаружили свиное рагу, которое в накладной не значилось. Более детальная поверка показала: в каждой упаковке учтенного груза лежал «бонусный» полуфабрикат. На вопросы милиционеров о находке экспедитор отвечал «четка и ясно», мол, ничего не знаю, ошиблись работники мясокомбината.

За 20 килограмм свиного рагу стоимостью в 39 рублей на 27-летнего гомельчанина составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф в 10-30 базовых или административный арест.