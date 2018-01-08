Топ-10 самых кассовых фильмов 2017 года в Гомельской области

В десятку фильмов-лидеров уходящего года по данным КУП «Гомелькиновидеопрокат» вошли захватывающий приключенческий экшн, три фантастических боевика, сказочная комедия, экранизация комиксов, две анимационных ленты, один криминальный боевик, а также одна военная драма.

Кто же собрал наибольшую зрительскую аудиторию в Гомельской области в 2017 году?

На 10 строчке рейтинга фантастический блокбастер «Трансформеры: Последний рыцарь» с результатом 15,5 тыс. зрителей.

Сказочное приключение «Последний богатырь» занимает 9 место. Такие персонажи, как Кощей Бессмертный, Водяной, Баба Яга и другие пришлись зрителю по душе. Высокая динамика, обилие юмора и отличная актерская игра помогли фильму стать единственной российской лентой в списке самых посещаемых фильмов 2017 года. В Гомеле и области наблюдали за знакомыми с детства сказочными персонажами 17,14 тыс. зрителей.

Фильмы о супергероях всегда нравились зрителям. «Человек-паук: возвращение домой» не исключение. Оценили не только актерскую игру, но и спецэффекты 17, 42 тыс. человек. Это 8 место рейтинга.

Эпический блокбастер с невиданными по масштабу сражениями «Тор: Рагнарёк» разместился на 7 строке с результатом 17,8 тыс. зрителей.

Не часто в ТОП-10 попадают фильмы отечественного производства. Тем приятнее сообщить о присутствии фильма Национальной киностудии «Беларусьфильм» «Следы на воде» в нашем рейтинге. Фильм стартовал 23 февраля и был приурочен 100-летию белорусской милиции. Работа белорусских кинематографистов не оставила равнодушными 19,6 тыс. зрителей. 6 место в рейтинге — достойный результат.

Самая экзотическая команда Marvel «Стражи Галактики 2» разместилась в самом центре ТОП-10 и занимает 5-ю строчку рейтинга. Новые приключения межгалактической команды посмотрело 20 тыс. человек.

Неизменным участником самых посещаемых фильмов является легендарная гоночная франшиза «Форсаж». В активе «Форсаж 8» 23,2 тыс. зрителей — это 4 место рейтинга.

Открывает тройку лидеров анимационная комедия «Гадкий я 3». Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны собрали в кинотеатрах Гомеля и области 23,3 тыс. человек.

Серебро у еще одной нарисованной комедии «Босс-молокосос». Мультфильм о нахрапистом карапузе студии DreamWorks Animation превзошел все оптимистические прогнозы и собрал в кинотеатрах 24,5 тыс. зрителей. «Босс-молокосос», как и «Гадкий я 3» выдвинут на соискание номинации на премию «Оскар» Американской киноакадемии.

Безоговорочным лидером кинопроката 2017 года, как и 6 лет назад, стала любимая миллионами пиратская сага «Пираты Карибского моря». Захватывающий приключенческий экшн «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» посмотрело 35,3 тыс. человек.