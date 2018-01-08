Где находятся и как выглядят самые дешевые квартиры Гомельской области

В подборку Realt.by вошли исключительно квартиры с удобствами: электричеством, отоплением, водопроводом, а также санузлом внутри.

За $ 4000 на продажу выставлена «четырешка» в деревне Рудня-Маримонова Гомельской области (43 км от Гомеля). Дом панельный, двухквартирный, с центральным водопроводом и отоплением. Общая площадь — 75,4 кв. м, цена «квадрата» — $ 53. Квартира расположена на втором этаже, и, если присмотреться, на фото видно, что вместо стекол окна затянуты целлофаном. Соседи снизу выглядят более благополучно. К дому примыкает участок в 10 соток.









За $ 7000 на продажу выставлена трехкомнатная квартира в агрогородке Михайловка Гомельской области (38 км от Бобруйска, 180 км от Минска). Она расположена на первом этаже двухэтажного дома 1991 года постройки, имеет отдельный вход с улицы, отапливается твердотопливным котлом. В ней начат ремонт, установлены стеклопакеты, металлическая дверь, переложены доски пола, осталась финальная отделка. Общая площадь — 82 кв. м, 10 из которых — кухня. Есть лоджия. Сам населенный пункт находится на реке Березина и в то же время на съезде с трассы Р-31. Квадратный метр здесь обойдется в $ 85.













За $ 7500 на продажу выставлена трехкомнатная «сталинка» с высокими потолками, большими окнами и лепниной, расположенная в деревне Мышанке Гомельской области (рядом с одноименной железнодорожной станцией и трассой М-10).

Несмотря на это, деревня находится в настоящем медвежьем углу: 160 км от Гомеля, 310 км от Минска. В квартире печное отопление с разводкой по радиаторам, общая площадь — 80 кв. м, 11 из которых — кухня. Состояние жилое, цена квадратного метра — $ 94.



