Тривижн 08/01 - 21/01:

В канун Рождества гомельчанин на Volkswagen врезался в забор

  • 08 января 2018, 11:15
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6 января в 21.00 57-летний гомельчанин врезался в забор.

В тот вечер мужчина ехал на Volkswagen Golf по Полесской, однако в районе дома № 156 не справился с упралением и наехал на забор.

Водитель госпитализирован.




Фото — abw.by


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Места: Гомель (21246)

Метки: Авто (4807), Происшествия (11459)

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