Видеофакт: в Рождество на крыльце храма в Гомеле артисты исполняли «Младшего лейтенанта»

Вчера в соцсетях появилось любопытное видео, получившее резонанс. На крыльце Петропавловского собора кто-то распевал песни. Не религиозные — мирские! В частности в 40-секундном ролике артисты на ступеньках храма исполняют композицию российской певицы Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

Подобного в Гомеле еще не было, а потому увиденное вызвало активное обсуждение.

Видео сопровождает пост гомельчанина Станислава Мельникова. Мужчина возмущен не только тем, что артисты поют Аллегрову на крыльце храма в праздник Рождества. По словам мужчины, во время праздника фудкортам было запрещено стоять на центральной площади.

У пользователей, активно обсуждающих ролик, немало вопросов — к примеру, не является ли видео феком. А если нет, то какое отношение имеет песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» к празднику Рождества? И почему ее понадобилось исполнять на крыльце церкви?".

Часть комментаторов не видят в происходящем крамолы. Ведь праздник для того и существует, чтобы петь и веселиться.

В Гомельской Епархии подтвердили — концерт на крыльце храма действительно был, песни исполняли приглашенные артисты, которые не первый раз совместно с церковью участвуют в подобных благотворительных мероприятиях. А размещенный в соцсетях видеофакт вырван из контекста.

— Это было попури из современных песен. И в нем был этот кусочек. Ничего крамольного в этом нет. Я читал комментарии в соцсетях, некоторые называют это мракобесием. Но знаете, чтобы говорить об этом мероприятии нужно было пристутсвовать на нем. Те люди, которые там были, они ведь в комментариях под этим видео оставляли только положительные отзывы. Мероприятие было целиком благотворительное, для людей все было сделано, — прокомментировал ситуацию председатель молодежного отдела Гомельской Епархии Дмитрий Мельников.