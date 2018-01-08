Обливали растопленным колядным снегом, целовались с удачей, гадали на корзине с соломой, хватали медведя за уши и даже кормили салом козу, чтобы потом с ней бодаться — во множестве невероятных забав поучаствовали горожане во время святок-колядок, которые прошли на площади Ленина.

«Коляда-коляда, отворяй ворота. Мы колядочки поём, дружно, весело живём!» — раздавались ещё издали зазывные голоса ряженых. А когда гостей вечера возле сцены собралось достаточно много, Коляда-красавица сделала жест рукой, приговаривая: «Осыпаем вас деньгами, чтоб не знались вы с долгами. Осыпаем зерном, чтобы было добро в дом».













В благодарность зрители стали наполнять корзину колядовщиков всяческими сладостями. Затем ряженые спустились со сцены и медведь запел: «Ходи, ходи, хоровод, Не назад, а вперёд! По кружочку пойдём, да судьбу свою найдём!» А цыганка приговаривала: «Кого коза боднёт, того удача ждёт! А кто козу погладит, тот все дела наладит!»













— Нам очень нравится этот праздник, — улыбается Евгений Цыкунов, на плечах которого сидит дочка Виолетта. Рядом с мужчиной пританцовывает его жена Светлана с дочерью Полинкой. Девочка подпевает артистам, радуясь огонькам и весёлому танцу козочки.





— Замечательная программа! — не скрывает эмоций пенсионерка Светлана Дубинина. — Шла с катка, услышала звуки музыки, решила зайти. И не пожалела!





— Нужно помнить свои народные традиции, — подчёркивает Александр Сергеев. — Специально привёл сына Дениса, чтобы он понимал, насколько богата белорусская культура.









— Такие мероприятия нужны городу, — заключает Александр Пантюхов. Его слова подтверждают жена Светлана и дочь Вика, которые с нескрываемым интересом наблюдают за очередной весёлой забавой ряженых.

Постепенно хоровод становился всё больше и больше, вовлекая в радостную атмосферу всех собравшихся. В завершении вечера на сцене появилась колядная звезда, которая пожелала всем добра и счастливой жизни в наступившем году.











































