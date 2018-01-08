Пятый месяц осени, или зима без снега: как жители Гомельской области борются с паводками?

Аномально теплая зима спровоцировала паводки по всей Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Где-то воды столько, что без лодки никуда.

Река Друть вышла из берегов и поднялась на 12 сантиметров. В Рогачеве подтопило все улицы, расположенные рядом с водоемом. Спасатели — на круглосуточном дежурстве. Если не ударят морозы, вода продолжит выходить из рек.

Новый год позади, а зима всё не наступает. По климатическим показателям, в Беларуси идёт пятый месяц осени. В лесах Гродненской и Гомельской областей до сих пор находят грибы: например, набрать свежих лисичек на жульен к праздничному столу можно было в Чечерском районе.





А на приусадебных участках, словно в сказке, распускаются розы и зацветают маргаритки. Удивительные фотографии в первую неделю года приходили со всех концов страны.





Однако это удивление на грани с тревогой.





Степан Курилович, житель Житковичского района: «Климат изменился, короче говоря. Не те времена. Раньше был мороз так мороз, а теперь дождь идёт на такую погоду. В январе — дождь».





Степан Курилович за всю жизнь не припомнит такого Нового года. К приятным праздничным хлопотам забот неприятных добавила вода. На его усадьбу она наступает со всех сторон. Огород под водой, козы спасаются на соломенном острове посреди сарая.

Дождь не прекращался даже в новогоднюю ночь. Под бой курантов пенсионеры загадывали, чтобы не пришлось переселяться из собственного дома.





Степан Курилович: «Нет на моей памяти, не припомню, чтобы в январе была такая погода. Вода заливает полностью. В хате пока нема. Думаю, может не пойдёт по подлоге».

Вода прибывала постепенно всю осень. Но к критическим отметкам Случь подвёл аномально тёплый и дождливый декабрь. Сегодня вода в реке уже на 12 сантиметров выше опасного уровня, при котором в деревне начинаются подтопления.





Пока в Ленине пострадали лишь несколько подворий. Непривычные для зимы неудобства воспринимаются, как затяжная осень. Жизнеобеспечение населённого пункта, в целом, не нарушено. А местные жители даже находят плюсы в тёплой зиме.





Наталья Ридецкая, почтальон: «Зима, конечно, необычная. Но хорошо это или плохо — не знаю. Когда воды нет, тоже плохо. Но и много — нехорошо. Для почтальона то, что снега нет — можно на велосипеде ездить».





А это уже воды Птичи. Ещё один приток могучей Припяти частично нарушил автомобильное сообщение в Петриковском районе. Под водой оказался 150-метровый участок автодороги Лучицы-Хвойня. Проехать здесь проблема пока только для владельцев легковых автомобилей.





Алла Гайчук, исполняющий обязанности председателя Лучицкого сельского совета: «Через затопленный участок дороги проходят все большегрузные автомобили. Скорая помощь проходит. Автолавка подвозит регулярно продукты».