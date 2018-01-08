В Гомеле после смерти подростка ограничили вход на территорию гимназии

Попасть на территорию гимназии № 36 теперь можно только во время учебного процесса, передает корреспондент Sputnik.

Смерть 16-летнего юноши на территории гомельской гимназии повлекла меры со стороны учреждения образования.

К вечеру на центральных воротах появился замок, а неофициальные входы закрыли сеткой-рабицей.

Территория гимназии по периметру обнесена металлическим ограждением, имеет три официальных и столько же неофициальных входов.

Отныне установлен новый порядок прохода на территорию гимназии — пользоваться можно только официальными входами, после окончания учебного процесса и на выходные они будут закрываться.

Обнаруженный мертвым на школьном стадионе юноша был выпускником гимназии № 36. В прошлом году после девятого класса подросток продолжил обучение в колледже машиностроения.

Судя по его фотографиям в соцсетях, турники на территории родной гимназии были любимым местом досуга покойного.