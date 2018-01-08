Тривижн 08/01 - 21/01:

Туманно, пасмурно, но без осадков. Погода в Гомеле на неделю

  • 08 января 2018, 09:03
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На этой неделе столбик термометра наконец-то опустится ниже нуля, но о снеге гомельчанам остается только мечтать. Синоптики обещают облачность, но без осадков.

В понедельник днем прогнозируется около нуля, но из-за ветра c порывами до 12 м/с придется немного померзнуть.

В среду похолодает: температура воздуха будет колебаться в районе −3 — −5°С.

В четверг утром автомобилистам следует быть предельно внимательными: видимость в тумане составит от 600 до 1000 метров.


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Места: Гомель (21246)

Метки: Погода (1728), Главное (5585)

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