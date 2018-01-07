Подросток, найденный повешенным в Гомеле, мог уйти из жизни из-за проблем с девушкой

  • 07 января 2018, 14:43
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Рано утром 6 января в Гомеле на стадионе гимназии № 36 нашли повешенным 16-летнего подростка.

Несовершеннолетний был учащимся одного из колледжей Гомеля. Известно, что в прошлом году парень окончил 9 классов гимназии № 36 и поступил в машиностроительный колледж.

По неофициальной версии, подросток совершил суицид из-за проблем с девушкой, но пока эта версия не подтверждена. Девушка погибшего учится в гимназии, на стадионе которого и нашли тело.

В социальной сети «ВКонтакте» она изменила статус, написав «Не забуду тебя. PS. Кто-то поймет, о ком я. 06.01.2018». Девушка также разместила фотографии с подписью: «Я помню тебя хорошим. Ты делал для меня все. Спасибо тебе, мой родной человек. Мы будем с тобой как лебеди. Только жди».


Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Проводятся следственные действия, назначены экспертизы, допрашиваются родственники и друзья погибшего сообщает БелаПАН.


naviny.by
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Места: Гомель (21237)

Метки: Криминал (9130), Главное (5584)

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