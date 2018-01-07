В Гомеле католики передали православным Вифлеемский огонь

  • 07 января 2018, 14:07
  • 880
  • 0



В Гомеле католики передали православным в сочельник перед Рождеством Вифлеемский огонь. Он был доставлен 6 января в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор Гомеля из Вифлеема — места земного рождения Иисуса Христа.

Впервые символ Рождества православные приняли от католиков, которые отмечают праздник 25 декабря. К этому дню Вифлеемский огонь доставили в Гомель католические скауты. Огонь из Вифлеема, по традиции, на самолете привозят в Европу австрийские скауты, и далее он передается по цепочке в разные страны, в том числе Беларусь. Гомельские скауты и передали символ Рождества православным верующим, сообщает БелаПАН.


У ворот Свято-Петро-Павловского собора скаутов встретил епископ Гомельский и Жлобинский Стефан в сопровождении духовенства и мирян. Преосвященный Стефан зажег свечи от лампады скаутов и торжественно внес Вифлеемский огонь в собор, а скаутов поздравил с Рождеством и передал сладкие подарки.


В этот же праздничный вечер огонь из Вифлеема скауты привезли в Спасо-Преображенский храм Гомеля. Настоятель храма протоиерей Олег Кострома заметил: «Благодаря таким проектам становится очевидно: не важно, кто ты, какое место занимаешь в обществе, католик ты или православный, но любовь Христа должна жить в наших сердцах и объединять всех нас».


naviny.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21237)

Метки: Общество (28530)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое