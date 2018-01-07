Журналисты проверили, помнят ли гомельчане школьную программу

Учась в школе, мы решаем квадратные уравнения, пишем эссе, собираем электрические цепи и знаем, чем нейтрализовать серную кислоту. Время идет, и в голове остается лишь то, что нужно каждый день по работе.

Мой племянник частенько просит объяснить ему темы по языку. Его мама бессильно разводит руками, она даже не помнит, что такое подлежащее и сказуемое. Я пыталась возмутиться: как же можно не знать таких элементарных вещей?! А потом призадумалась: вряд ли я сейчас с ходу вычислю площадь треугольника, хотя геометрию в юности обожала. Полагаю, такая ситуация не у меня одной. Проведем эксперимент, насколько хорошо гомельчане помнят школьную программу.





Простой тест

Чтобы начать процесс, нужно найти способ проверки. За помощью обращаюсь к профессионалам в среднюю школу № 27. Глаза учителей, услышавших о цели эксперимента, настолько загорелись азартом, что мне стало немного жаль будущих подопытных. Заместитель директора по учебной работе Екатерина Горелова сощурила глаза:

— А давайте дату образования СНГ спросим!

— Найти синус! Дискриминант! Определить состав исходного раствора! — вторили ее коллеги.

Педагогический энтузиазм удалось унять, и мы пришли к согласию: задания должны быть простыми, но содержащими важные основы школьной программы. Вопросы по всем основным предметам: от математики и химии до географии и литературы. Для чистоты эксперимента черновой вариант корректируют еще несколько предметников из других школ Гомеля. И вот у меня в руках тест из 15 вопросов. Историки, к примеру, предложили две даты: знаковый для гомельчан день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (26 ноября 1943 года) и важный для всех соседних стран год отмены крепостного права (1861). Биологи — расшифровать аббревиатуру ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и дать название процессу, «возникающему в зеленых растениях, водорослях и многих бактериях, при котором вода и углекислый газ превращаются в кислород и продукты питания растений при помощи энергии, поглощаемой из солнечного света» (фотосинтез). Простейшая химическая реакция, корни из 121 и 169, длина гипотенузы, обычное линейное уравнение, физическая задача на скорость, высшая точка Земли, разбор слова по составу и имена авторов «Новай зямлі» и «Пиковой дамы» — это то, что в школе каждый из нас знал, как свое имя.





Справочник красных шариков

Пришло время вызвать «к доске» своих земляков. Первыми выбираю своих соседей — дверь открыть не побоятся, да и из собственного дома не убегут. Отнекивались испытуемые активно: «Стыдно, помним мало». Инженер-конструктор Екатерина Мартыненко, к примеру, школу окончила восемь лет назад.

— Я помню из школьной программы в лучшем случае то, что нужно по работе. Есть такой анекдот. Специалистов попросили найти объем красного шарика. Физик погрузил красный шар в воду и нашел объем по количеству вытесненной жидкости. Математик измерил окружность красного шара, взял тройной интеграл и нашел объем. Инженер... А инженер достал из стола «Таблицу объемов красных шариков»! Вот и я не помню многих формул, потому что нужные есть в справочниках.

Катя водила ручкой по бумаге, а ее глаза расширялись с каждым вопросом.

— ДНК? Что-то там нуклеиновая кислота. H2SO4 + KOH? Простите, ненавижу химию! Трыста пяцьдзясят шэсць у творным склоне... Что? Трыста пяцідзесяці шасці — так правильно?

Зато с математикой и физикой Катя справляется на ура, вспоминает Джомолунгму и Марианскую впадину, высшую и низшую точки планеты, и уверенно называет Пушкина автором «Пиковой дамы». Итог: 8 правильных ответов из 15.

Пенсионерка Жанна Иванова показала такой же результат, хотя не уставала причитать.

— Как стыдно-то! Ничего не помню. Я из школы-то вышла 55 лет назад.

Несмотря на такой солидный перерыв, Жанна Кузминична с лету вычислила скорость автомобиля, значения корней и решила уравнение. Не доставили трудностей исторические даты, Колас с Пушкиным и географические объекты. А вот химическую реакцию дописать не смогла, но на словах объяснила:

— Тут кислота и щелочь, должны получится соль и водичка — это я точно помню!

С кипой тестов отправляюсь терзать предприятия и организации. Библиотекарь Татьяна Мисюра свой диплом о среднем образовании получила в 1978 году, но сфера деятельности и филфак за плечами позволяют писателей вспомнить с пол-оборота.

— Из всей биологии помню только, как расшифровывается ДНК, повезло, что здесь именно этот вопрос. А вот следующий вопрос... Зеленые растения, солнечный свет... Там что-то с хлорофиллами?

А вот математика и физика у Татьяны Дмитриевны проблем не вызвали. Итог качественной советской школы — 12 из 15.

В голове студента-строителя Дмитрия Мартынова воспоминания о предметных знаниях еще свежи, школу он окончил всего два года назад. Правда, засомневался, выбирая автора «Пиковой дамы». Диме на минуту показалось, что строки достойны пера Александра Дюма. А после человек с математическим складом ума упорно доказывал окружающим, что в слове «мировоззрение» корнем будет -зр-. Немного напутав с историческими датами, студент получил 12 из 15 баллов и остался весьма доволен собой.

Рекорды и антирекорды

— Вот и дождались, когда мне понадобится школьная программа! — коллектив программистов обрадованно расхватал листы с тестами, и все привычно полезли за смартфонами.

— Самостоятельно и не подглядывать! — пришлось строить из себя строгую учительницу.

— А как мы будем без калькулятора 120 на 15 делить? Кто-нибудь помнит, как это делать в столбик?

Компьютеризированные умы «подопытных» в IT-конторе подарили моему эксперименту самые яркие варианты ответов. Как много я, оказывается, пропустила в жизни! Крепостное право отменили еще в 987 году нашей эры, «Новую зямлю» создал некто Байданович, гипотенузу можно найти, если перемножить значения катетов, а вместо термина «фотосинтез» пора ввести другой — «зеленый химический процесс».

Проверочную работу от гомельских учителей прошли ровно 100 человек. На 1500 заданных вопросов получила 830 правильных ответов.

Полностью со школьной программой так никто и не справился. Высший балл — 14 из 15 — получили директор рекламного агентства и тележурналист. Оба окончили школу около 15 лет назад. Кстати, остальные представители их поколения показали себя не с лучшей стороны, не выполнив и половины заданий. В целом неплохие знания показали, что логично, недавние выпускники, а также люди, только что вышедшие на пенсию. Из 100 человек «мировоззрение» по составу разобрали лишь 11, а химическую реакцию написали и вовсе пять испытуемых. Может быть, это и закономерно, но как-то печально. Ведь большинство из нас считает себя людьми эрудированными. Так может, раз в пять лет перелистывать старые учебники, чтобы освежить в памяти синусы и склонения?