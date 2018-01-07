Видеофакт: в Гомельском цирке упала акробатка, девушка в больнице

5 января во время циркового представления в Гомеле сорвалась воздушная гимнастка.

«Одиннадцать акробатов исполнят феноменальные трюки! На высоте 9-этажного здания бесстрашные акробаты продемонстрируют неповторимое мастерство и сноровку, взбудоражат сердца зрителей, никого не оставив равнодушным!» — анонсировалось в программе.

Сердца зрителей действительно были взбудоражены: девушку не успели вовремя перехватить, и она упала лицом вниз за пределы страховочной сетки.

Гомельчане остро отреагировали на происшествие и забросали администрацию цирка вопросами о самочувствии девушки. Вчера вечером был дан ответ:

— Юля по прежнему под пристальным наблюдением врачей. Скелет целый, переломов нет. Есть гематома головы, но врачи говорят, что пока хирургическое вмешательство не требуется. Как будет самочувствие дальше, покажет только время. Мы все держим за неё кулачки.