Кефир и собачьи трюфели: как гомельчане балуют своих питомцев

По Восточному календарю, символ 2018 года — собака. Без неё мир был бы сер, уныл и лишён вдох­новения, считают владельцы четвероногих питом­цев, а потому не жалеют на них денег. Кстати, сколько в среднем уходит на содержание, например, немецкого боксёра или йоркширского терьера? Ответ на этот вопрос узнали журналисты городского журнала «Белка».

Наталья Вихарева, 31 год:





— Нашей Ичи уже шесть лет, основные расходы были в первые годы жизни. Купили ей одежду, ошей­ник, украшения (брелоки, заколки и так далее). Неде­шёвое удовольствие, согласна, но побаловать люби­мого питомца можно и нужно. К тому же йоркшир­ские терьеры мёрзнут на улице, одежда скорее необ­ходимость, чем роскошь. Комбинезон для Ичи сей­час стоит около 20 рублей, а кеды — на 5-6 рублей меньше. За декоративными породами нужен посто­янный уход. Мы раз в неделю моем собаку (бутылоч­ки шампуня за 3-5 рублей хватает на полгода), раз в квартал посещаем парикмахера (стрижём шерсть и ногти) — 25 рублей и покупаем специальный корм (20 рублей в месяц).

Ольга Петушкова, 36 лет:





— У нас дома две собаки. Немецкому боксёру по кличке Бэн сейчас год и два месяца, а шарпею Дане уже 12 лет. Между ними всё делим пополам: и еду, и игрушки, и заботу. Любимцы семьи съедают примерно 50 рублей в месяц. На услуги ветеринара в год уходит около 100 рублей. Конечно, иногда балуем вкусняш­ками со стола, но такие траты не считаются (куплено же было для себя!). Да и ветеринар запрещает, поэто­му стараемся в качестве основного рациона использо­вать корм. Я по профессии фотограф, поэтому фото­сессии у наших питомцев бесплатные.

Наталья Ошека, 30 лет:





— Сначала разберёмся с количеством. У нас шесть собак: родезийский риджбек Киса (4 года), метис чихуахуа Лиза (3 года), чихуахуа Жоня (3 года), чихуахуа Клевер (год), метис тойтерье­ра Астра (1,5 года) и далматинец Марфа (1,5 года). Последние две находятся на передержке. Мы часто берём брошенных животных, но пока желающих приютить Астру и Марфу нет.

На еду тратим около 150 рублей в месяц. В основ­ном покупаем сухой корм и небольшие бонусы (у каждого есть свой «деликатес»). На одежду почти ничего не тратим.

Прививки делаем раз в год, а это около 120 рублей на всех. Неотложные посещения ветеринара в про­шлом году обошлись примерно в 200 рублей. Каж­дые три месяца обрабатываем животных от пара­зитов, раз в месяц — от клещей и блох, а это плюс около 300 рублей в год.

Но не будем о грустном. В новогоднюю ночь все питомцы получили лакомства — собачьи трюфели.

Кристина Казмерчук, 27 лет:





— У нас лабрадор-ретривер, зовут Элвис, ему семь лет. С ним связано много невероятно трогательных историй. Например, когда ему исполнился год, не стало нашей старой пятнадцатилетней собаки. Семья очень переживала, и Элвис вместе с нами — ничего не ел, очень похудел.





Пёс носит продукты домой в зубах, ездит с нами на море, даже на свадьбе был (отдельное место среди гостей в ресторане, фотосессия с молодожёнами). На самом деле денег на Элвиса уходит немного. У него четыре ошейника, все фирменные, поэтому крепкие, самому старому уже пять лет.





Игрушки Элвис перестал портить с двух лет, так что их в нашем доме очень много. Периодически меняем теннисные мячики и спортивные колбы, на это ухо­дит до 40 рублей в год. Лосьоны для ушей, шампуни и прочие средства гигиены расходуются медленно, по паре бутылочек в год (плюс 40 рублей).





Из-за аллергии на сухой корм перевели Элвиса на натуральную еду. В день съедает 600 граммов сырой говяжьей обрези или курицы, пару ложек риса и все­возможные овощи, фрукты. Любит кефир. На еду в месяц уходит в среднем 70 рублей.





Максим Листопад, 24 года:

— Пару месяцев назад я увидел в Москве аляскин­ского маламута и влюбился. Привёз щенка в Беларусь и нисколько не жалею. Теперь в моём доме живёт Айс, ему четыре с половиной месяца. Хотя такое чувство, что мы вместе уже несколько лет. Практически не рас­стаёмся, знаем привычки друг друга.





Сколько трачу на питомца? Приблизительно 50 долларов в месяц. Для меня это не много. Изредка балую вкусностями, периодически ходим к ветери­нару. Это дополнительные расходы, но незначитель­ные. Не забывайте золотое правило: для друга ниче­го не жалко!

Светлана Лаппо, 35 лет:





— Дворняжке Боне много не надо. Ей около девяти лет, и всё это время я кормлю её сухим белорусским кормом или отечественными мясными консервами. В остальном тоже без излишеств: Бонита не нуждается в стрижке, как декоративные породы, мою её самым простым шампунем.

Как видите, моя скромняжка не требует больших затрат, а любви и тепла дарит не меньше, чем поро­дистые любимцы.

Елена Елисеева, 29 лет:





— Наш лабрадор Эштон ест специальный корм, который покупаем раз в месяц за 45 рублей. Привив­ку делаем раз в год. Вот и все расходы.

Игрушки покупаем редко, он их не особо любит. Ему больше нравится играть с домочадцами. Он очень игривый и ласковый пёс. Видели бы его глаза, когда он встречает нас с работы. Счастливее собаки в мире нет.

Кстати, купили мы Эштона по объявлению в Интернете. Пять лет назад всей семьёй приехали выбирать щенка, малышей было много, но он пер­вый к нам подбежал. Папа тогда сказал: это наш пёс!