В Гомеле по проспекту Речицкому горел автомобиль
- 07 января 2018, 09:25
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Места: Гомель (21237)
Метки: Авто (4804), Происшествия (11453)
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