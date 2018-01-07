В Гомеле по проспекту Речицкому горел автомобиль

  • 07 января 2018, 09:25
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4 января в Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что по проспекту Речицкому горит автомобиль.

В результате пожара огнем повреждены салон и часть кузова автомобиля Форд Эскорт.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия возникновения пожара — занос постороннего источника зажигания.


Гомельские ведомости
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Места: Гомель (21237)

Метки: Авто (4804), Происшествия (11453)

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