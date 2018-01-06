Stroika 04/01-06/01:

Фотофакт: на Сельмаше в гараже сгорело два автомобиля

  • 06 января 2018, 16:45
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Вечером 5 января в гаражном кооперативе на улице Текстильной загорелся гараж.

Когда пожарные справились с пламенем, автомобилям было уже не помочь: «Мерседес Бенц» и «Форд Эскорт» были уничтожены огнем. Пострадавших нет, сообщает Гомельское ОУМЧС.


Основная версия причин пожара — нарушение требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.


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Места: Гомель (21230)

Метки: Происшествия (11448), Авто (4802)

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