На стадионе одной из гимназий Гомеля обнаружено тело подростка

Сегодня утром на спортивной площадке около гимназии № 36 г. Гомеля обнаружен без признаков жизни 16-летний парень, висящий в петле. Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, в настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются родственники и друзья несовершеннолетнего, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Несовершеннолетний являлся учащимся одного из колледжей, расположенных в г. Гомеле.