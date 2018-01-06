Stroika 04/01-06/01:

На стадионе одной из гимназий Гомеля обнаружено тело подростка

  • 06 января 2018, 16:02
  • 12510
  • 0



Сегодня утром на спортивной площадке около гимназии № 36 г. Гомеля обнаружен без признаков жизни 16-летний парень, висящий в петле. Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, в настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются родственники и друзья несовершеннолетнего, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Несовершеннолетний являлся учащимся одного из колледжей, расположенных в г. Гомеле.


Гомельская правда
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Мария Кривоногова (151)

Места: Гомель (21230)

Метки: Происшествия (11448)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое