Водитель сбил девушку, скрылся с места ДТП, а потом сам пришел в ГАИ и рассказал о случившемся

1 января около 17:20 недалеко от Большевика серебристый автомобиль наехал на 21-летнюю девушку и скрылся.

Поздним вечером девушку госпитализировали в Буда-Кошелевскую больницу, где она рассказала об аварии. ГАИ начала поиск виновника ДТП — искали свидетелей и отрабатывали серебристые автомобили из соседних населенных пунктов, сообщает УВД.

47-летний водитель узнал от знакомых, что его разыскивают, и явился в ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.