Водитель сбил девушку, скрылся с места ДТП, а потом сам пришел в ГАИ и рассказал о случившемся
- 06 января 2018, 12:57
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Метки: Происшествия (11448), Авто (4802)
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