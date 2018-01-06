Stroika 04/01-06/01:

Водитель сбил девушку, скрылся с места ДТП, а потом сам пришел в ГАИ и рассказал о случившемся

  • 06 января 2018, 12:57
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1 января около 17:20 недалеко от Большевика серебристый автомобиль наехал на 21-летнюю девушку и скрылся.

Поздним вечером девушку госпитализировали в Буда-Кошелевскую больницу, где она рассказала об аварии. ГАИ начала поиск виновника ДТП — искали свидетелей и отрабатывали серебристые автомобили из соседних населенных пунктов, сообщает УВД.

47-летний водитель узнал от знакомых, что его разыскивают, и явился в ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.


gomel.today
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Метки: Происшествия (11448), Авто (4802)

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