Все ради хайпа или образ жизни? Знакомимся с самым необычным автоклубом Гомеля — фото, видео

Низкопрофильная резина, стертая защита и настолько заниженные авто, что на лежачих полицейских отрываются глушители. У некоторых машин колеса стоят под таким немыслимым углом, что так и хочется дать номер проверенного СТО для срочного ремонта. И даже, несмотря на все косые взгляды и критику, ребята гоняют по Гомелю уже второй год. Давайте знакомиться с, пожалуй, самым эпатажным автоклубом нашего города — «Заискрим стенс крю».





История клуба, как и у сотни других, начинается с того, что кто-то покупает авто, а потом начинает искать единомышленников. «Заискрим» — не исключение. В 2015 году Руслан Гулиев, основатель клуба, вместе с Сергеем Белько решили собрать вместе всех владельцев заниженных авто в Гомеле. По словам ребят, много кто тюнинговал свои машины, занижал подвеску, но никто не общался между собой. Ребята же хотели двигаться вперед с теми, кто живет одной идеей — низкие авто.

«Мы решили собрать всех на тусовку. Название „Заискрим“ придумали с панталыку. Когда мы едем по дорогам, очень часто из-под машины выскакивают искры. С этого и пошло. „Заискрим“ можно понимать по-разному — это и восклицание, и вопрос, и даже предложение. — Делится воспоминаниями Руслан. — Клуб начинался с двух машин — с Жигули и Гольфа 4. Позже подтянулся Влад на белом Опеле Вектра. Буквально за неделю мы собрали максимум человек. Самая первая встреча была на День города. Было около 15 машин. Мы приглашали людей через соцсети, кто-то кого-то знал. Люди приезжали и сразу же соглашались быть „в теме“. Нашу идею все восприняли на ура. За два года мы выросли до 20 человек. Это самые активные. Но вообще нас около 80. На летних сборах клуба собирается чуть ли не полгорода».







Давайте разбираться, в чем же особенность клуба, и чем привлекают заниженные авто?

«Неудобство, непонимание остальных людей! — шутит кто-то из участников клуба. — А если серьезно, то технически — это изменение вида подвески, изменение узлов подвески. Если обобщать, то это вид тюнинга авто, который называется стенс. Считайте, что мы гомельский филиал стенс-культуры в Беларуси».







Как и любой тюнинг авто, занизить свою машину — задача не из легких. Кроме наличия самого автомобиля, необходим гараж, две руки, растущие откуда надо, а так же время. Нельзя обойти стороной и финансовую составляющую. Как признаются ребята, иногда весь процесс может надолго затянуться: «Каждая запчасть для стенса стоит немалых денег. А так как мы здесь не бизнесмены, то иногда весь процесс длиться долго. Амортизаторы, стойки — это лишь базовый набор. Есть два типа подвески — статическая и пневмоподвеска. Если с первым вариантом можно найти скромное решение, то ценник на пневмо стартует от 1000 уе. Еще все колеса идут под замену, резина, защита и т.д.».







Мы не будем вдаваться в подробности, во сколько обходится тюнинг авто, потому что для каждой машины эти суммы индивидуальны. Участники клуба даже зимой не прекращают свою деятельность. Но сейчас они ограничиваются общением и пиаром в соцсетях. На дорогах можно увидеть только машины с пневмоподвеской. Остальные машины уже зимуют в гаражах. Даже не смотря на то, что наша зима скорее похожа на «подуставшую» осень, владельцы заниженных машин предпочтут общественный транспорт, либо запасные отечественные машины, чем будут подвергать свои творения воздействию погоды.

Сезонность участия на дорогах — не самая большая проблема для клуба. Заниженные авто подразумевают тщательный выбор дорог. Наши дороги не готовы к такому тюнингу. Или такой тюнинг не готов к нашим дорогам.

«Водить такую машину максимально неудобно. За картошкой на дачу не поедешь. На рыбалку тоже. Частенько мы застреваем: на въезде во двор, на лежачих. Кстати, лежачие переезжаем по диагонали на максимально низкой скорости. Еще на мойках застревали. Был случай летом. Я возил свадьбу. Заехал на мойку, и на выезде оторвал глушитель. Так и поехал катать молодых. — Рассказывает Руслан. — Доски в любом случае в каждой машине есть. На всякий случай».







Поначалу реакция на авто «Заискрим» в Гомеле была неоднозначная. Ведь передвигаются ребята по дорогам не быстро и очень аккуратно. Порой, создавая пробки на лежачих полицейских, которых, к слову, в городе великое множество. Некоторые автомобилисты, особенно водители джипов, нетерпеливо сигналят, карабкающимся через преграды, заниженным авто. Зато пешеходы реагируют очень позитивно, фотографируют машины и показывают большой палец верх.

За несколько лет существования клуба, владельцы необычных авто привыкли не только к восхищенным взглядам публики, но и к критике. Участники клуба готовы к тому, что окружающие могут не понять и не принять своеобразный тюнинг авто. Но, по словам ребят, это их совсем не расстраивает. Сейчас в клубе не только заниженные авто. Приветствуется любой тюнинг. Ребята открыты для новых участников, готовы максимально помочь не только советом, но и делом.

Единственная и самая главная цель всех участников клуба «Заискрим» — создание уникальных автомобилей в Гомеле.