Ребенка в Гомеле не пустили на рейс в Хургаду. Авиакомпания: «Причина — срок действия паспорта»

Семья минчан не смогла улететь на отдых из гомельского аэропорта в конце декабря. На регистрации им сказали, что паспорт шестилетнего ребенка не подходит для полета в Египет. Отец семейства сокрушается: отпуск пропал. В «Белавиа» объясняют, что срок действия документа не соответствует законам Египта.

Минчанин Виталий Кривенький рассказывает, что и он, и его жена взяли на работе отпуск на две недели. 27 декабря заключили договор с турагентством «Дэйли Тур», 30 декабря должны были вылететь чартером из Гомеля.

— Но на регистрации представитель авиакомпании «Белавиа» отказал нам в полете. Вопросы были к сроку действия паспорта ребенка — он действителен до 12 апреля 2018 года. Нам сказали, что на самолет не пустят, потому что паспорт будет действительным меньше чем шесть месяцев после окончания тура, — сокрушается Виталий. — Я созвонился с турагентством — они попробовали что-то решить, мы обратились к пограничникам — те ответили, что паспорт действительный и вопросов к нам у них никаких нет.

Собеседник отмечает: отпуск сорван, пока не ясно, действительно ли турфирма вернет деньги. В то же время белорус хотел бы предупредить других туристов о возможном нюансе в паспортах.

Директор «Дейли Тур» Стефани Ангелова рассказывает TUT.BY:

— С клиентом общались. Наши дальнейшие действия — мы им всю сумму вернем. А ситуация возникла по такой причине: у оператора, у которого мы бронировали тур, в данном случае это «Джойн ап», произошел сбой в системе. Как мне объяснили, система не должна была вообще пропустить паспорт ребенка к поездке из Беларуси в Египет. О том, что он не годен для этой поездки, никто мне не сообщил. Поэтому мы забронировали все со спокойной душой. В аэропорту были вопросы к паспорту только у «Белавиа», так что мы еще разбираемся, можно ли с таким документом летать в Египет. Детали мы сможем уточнить в посольстве Египта, которое находится в Москве — сейчас там выходные, только 9 числа у них будет первый рабочий день.

В авиакомпании «Белавиа» отмечают, что в самом деле 30 декабря 2017 года пассажира чартера Гомель — Хургада не допустили на борт. Причина — документы не соответствовали требованиям страны назначения.

— По правилам законодательства Египта, у белорусов при въезде должен быть паспорт со сроком действия не менее шести месяцев со дня окончания запланированного путешествия. Если авиакомпания допускает на борт пассажира с документами, которые не соответствуют законодательству страны, то пассажира не впустят в страну, — рассказывают в авиакомпании. — Тогда перевозчик обязан вывезти туриста за свой счет и оплатить возможные штрафные санкции. В случае оформления путевки через агентство соответствующий специалист должен проконсультировать клиента по необходимым документам. Мы сожалеем, что семье не удалось отправиться в путешествие, но обращаем внимание, что необходимо тщательно проверять свои документы перед путешествием на соответствие правилам въезда в страну назначения.