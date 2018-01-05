В Гомеле в ночь с 6 на 7 января организована работа общественного транспорта

Автобусы:

№ 12 «ул. Маневича — м-н Хутор» отправление от остановки «ул. Маневича» в 23:53, 1:10, от остановки «ул. Жемчужная» в 0:36, 2:24;

№ 17 «Медгородок — м-н «Кленковский» отправление от остановки «Медгородок» 23:18, 1:23, от остановки «м-н «Кленковский» в 0:20, 2:26;

№ 18А «м-н Кленковский — м-н «Южный» отправление от остановки «м-н «Кленковский» в 2:21, от остановки «м-н «Южный» в 1:21;

№ 20 «Старая Волотова — Медгородок» отправление от остановки «Старая Волотова» в 0:52, от остановки «Медгородок» в 2:10.

Троллейбусы:

№ 5 «Вокзал — Кристалл» отправление от остановки «Вокзал» в 1:13, 2:18, от остановки «Кристалл» в 0:42, 1:47, 2:13;

№ 20 «Гидропривод — Солнечная» отправление от остановки «Гидропривод» в 0:33, 2:14, 3:52, от остановки «Солнечная» в 1:25, 3:06;

№ 21 «Волотова — Завод самоходных комбайнов» отправление от остановки «Волотова» в 1:18, 2:46, от остановки «Завод самоходных комбайнов» в 0:34, 2:02; 3:27.