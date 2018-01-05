Мужчину, который протаранил на грузовике ворота собственного дома и тем самым убил своего пятилетнего сына, приговорили к 11 годам

Напомним, трагедия произошла 30 июля около 14.00. По версии гособвинения, 29-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения поссорился с матерью.

Во время скандала избил пенсионерку и сломал ей палец. После этого вышел во двор и, угрожая разрушить дом, сел в припаркованный неподалеку рабочий грузовик «Ивеко». Включил задний ход и несколько раз протаранил ворота, которые упали на малолетнего сына. От полученных травм пятилетний ребенок скончался на месте. Телесные повреждения получила и жена, которую доставили в больницу.

Хозяина пытался остановить другой водитель, который в это время проезжал мимо. Но пьяный дебошир сопротивлялся и даже угрожал избить гаечным ключом. Драку между водителями удалось остановить только с приездом милиции.

Как стало известно в ходе судебного заседания, обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за кражу, мошенничество и хулиганство. По показаниям родственников, после употребления алкоголя нередко становился буйным. По словам пенсионерки, отношения с сыном стали ухудшаться, когда появилась невестка. Он начал пить и нередко поднимал руку на мать.

В свою очередь, жена пояснила, что отношения с мужем были как в любой среднестатистической семье, алкоголизмом никто не страдал. У свекрови также были претензии к тому, что сын мало зарабатывает и долго не отдает деньги, взятые в долг. Чаще всего это и становилось причиной конфликтов.





На суде 29-летний гомельчанин свою вину полностью признал.

5 января суд Новобелицкого района Гомеля вынес приговор. За умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, уничтожение либо повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека, насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг, мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину будут принудительно лечить от алкоголизма. Также он обязан выплатить штраф в доход государства в размере 60 базовых величин. Суд также постановил взыскать в пользу матери гомельчанина возмещение ущерба — 314 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в законном порядке.