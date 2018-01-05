В Новобелице автомобиль сбил на переходе 5-летнего мальчика
- 05 января 2018, 12:59
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Места: Гомель (21227)
Метки: Происшествия (11442), Авто (4799)
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