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В Новобелице автомобиль сбил на переходе 5-летнего мальчика

  • 05 января 2018, 12:59
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В Гомеле автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 5-летнего мальчика, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 4 января примерно в 19.10. Установлено, что 47-летний водитель «Опеля» двигался по ул. Ильича областного центра и совершил наезд на 5-летнего мальчика, который вместе со старшим братом 2001 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП малыш получил телесные повреждения и был госпитализирован в областную клиническую больницу.


БелТА
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Места: Гомель (21227)

Метки: Происшествия (11442), Авто (4799)

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