В Новобелице автомобиль сбил на переходе 5-летнего мальчика

В Гомеле автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 5-летнего мальчика, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 4 января примерно в 19.10. Установлено, что 47-летний водитель «Опеля» двигался по ул. Ильича областного центра и совершил наезд на 5-летнего мальчика, который вместе со старшим братом 2001 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП малыш получил телесные повреждения и был госпитализирован в областную клиническую больницу.