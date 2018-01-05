Российский лоукостер «Победа» получил аккредитацию в Беларуси на рейс «Москва-Гомель»

Российский лоукостер «Победа» получил в Беларуси аккредитацию на полеты по маршрутам Москва — Гомель и Санкт-Петербург — Минск. Об этом TUT. BY рассказали в Департаменте по авиации Минтранса.

Авиакомпания получила аккредитацию на две линии: Москва — Гомель и Санкт-Петербург — Минск в декабре 2017 года, рассказали TUT. BY авиационные власти Беларуси.

— «Победа» выполнила необходимые условия и прошла аккредитацию в соответствии с нашими авиационными правилами. Дальше авиакомпания уже будет свое расписание присылать, через наши службы согласовывать, будет заключать договоры с обслуживающими организациям. Как это будет организовано — это уже их комерческая работа, — отметила заместитель директора Департамента по авиации Ирина Морозова.

Информации о том, как часто бюджетная авиакомпания планирует летать из российсих городов в Гомель и Минск, пока нет.

Напомним, в ноябре 2017 года российский лоукостер получил допуск на полеты в Беларусь от Федерального агентства воздушного транспорта России.

Прежде «Победа» уже пыталась аккредитоваться на рейс Москва — Минск. Тогда лоукостер не получил аккредитации, белорусский департамент объяснял, что авиакомпания тогда не предоставила все необходимые документы.

Авиакомпания «Победа» — дочка «Аэрофлота», которая базируется в московском аэропорту «Внуково» и летает в города России, стран СНГ, а также в аэропорты Германии, Испании, Италии и некоторых других стран Европы.

Ранее заявлялось, что «Победа» хотела предложить порядка 20 билетов по минимальной цене 14 евро в одну сторону, на каждом конкретном рейсе было бы доступно разное количество билетов по минимальной цене.