Погода в Гомеле на выходные: дожди продолжатся, но к воскресной ночи похолодает

Зима удивляет аномально теплой погодой. Под Чечерском лисички выпустили плодовые тела наружу, а в Светлогорске потепление сбило биоритмы майских жуков, и они полезли из-под земли.

Но уже к концу выходных температура понизится до −5°С.

В субботу синоптики прогнозируют затяжной мелкий дождь, который может продлится до вечера воскресенья. Температура воздуха будет колебаться от +2°С до +6°С.

Вечером в Рождество температура начнет падать. По прогнозам метеорологов, она опустится до —3°С, а к ночи может похолодать до −5°С. Зима станет похожей на настоящую зиму, а небо немного прояснится.