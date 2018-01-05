Stroika 04/01-06/01:

Погода в Гомеле на выходные: дожди продолжатся, но к воскресной ночи похолодает

  • 05 января 2018, 12:01
  • 1772
  • 0



Зима удивляет аномально теплой погодой. Под Чечерском лисички выпустили плодовые тела наружу, а в Светлогорске потепление сбило биоритмы майских жуков, и они полезли из-под земли.

Но уже к концу выходных температура понизится до −5°С.

В субботу синоптики прогнозируют затяжной мелкий дождь, который может продлится до вечера воскресенья. Температура воздуха будет колебаться от +2°С до +6°С.

Вечером в Рождество температура начнет падать. По прогнозам метеорологов, она опустится до —3°С, а к ночи может похолодать до −5°С. Зима станет похожей на настоящую зиму, а небо немного прояснится.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21227)

Метки: Погода (1724)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое