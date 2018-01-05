Мосты «как через Припять» проверили: на двух ограничат нагрузку — конструкция крайне неудачная

Комиссия, созданная при Минтрансе, продолжает проверку мостов, построенных по тому же проекту, что и «треснувший» мост в Житковичах. В ближайшее время будет принято решение о существенном ограничении нагрузки на типовые мосты в Витебской и Могилевской областях. Об этом AUTO. TUT. BY сообщил Александр Головнев, возглавляющий комиссию по проверке.

Начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев отметил, что состояние мостов с аналогичными конструкциями в Витебской, Могилевской и Гомельской областях «не великолепное, есть дефекты». Комиссия еще проверяет типовые мосты, но на них в ближайшее время будет вводится ограничение по грузоподъемности.

— Недавно мы ввели ограничение в Гомеле. На очереди — мост через Западную Двину на подъезде к Новополоцку. Есть еще городской мост в Бобруйске. Насколько докладывал «БелдорНИИ», там ситуация не лучше, и там тоже со временем придется значительно ограничить движение, — отметил Александр Головнев.

По его словам, конструкция такого моста признана крайне неудачной.

— Сборно-коробчатое строение с клеевыми стыками применялось только при строительстве мостов в Беларуси и России. Неудачный советский проект. В России такие же мосты закрывают, один из них обрушился. Конструкция этого моста не имеет резервов несущей способности. За 30 лет нагрузки выросли, и когда такие мосты строили, никто не думал, что по ним будут ездить 50-тонные фуры. Самым тяжелым тогда был грузовик в 30 тонн. Поэтому сегодняшние нагрузки вызвали усиленное старение, фактически упал резерв надежности таких мостов.

По словам специалиста, сказываются и недостатки строительства мостов в то время. Головнев пояснил: высокопрочная арматура затягивалась, и каналы, где размещались эти пучки арматуры, должны были заливаться бетоном. Длина канала — 150 метров, и в советское время его полностью не заполняли — то ли по причине недостатка строительных материалов, то ли из-за халатности. Вот эти незаполненные полости и провоцируют коррозию арматуры.

Напомним, в Житковичах на автомобильном мосту через Припять 7 декабря треснул и провис мост. Его длина — 888 метров. Он соединяет Житковичи и Туров и был построен 32 года назад, два года назад провели его капитальный ремонт. Вместо закрытого моста создали понтонную переправу.

О том, что на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис, 7 декабря TUT. BY сообщили обеспокоенные местные жители. Первоначально мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов.

По оценкам специалистов, мост под Житковичами закрыли примерно на год. Месяц спустя для движения грузовиков закрыли и мост через Сож в Гомеле.