Бывшее здание МЧС в центре Гомеля продали на аукционе за 160 тысяч долларов

Стоимость лота на первом в 2018 году аукционе, который провел сегодня территориальный фонд «Гомельоблимущество», увеличилась в ходе торгов почти в 7 раз. Об этом сообщила корреспонденту БелТА первый заместитель директора фонда Ольга Швиденкова.

Изолированное помещение площадью 653 кв.м в центре Гомеля было продано за Br317 тыс. при начальной цене в Br47 тыс. «Активность бизнесменов на первом аукционе была высокой. На участие в нем поступило 6 заявок, торги проходили очень активно», — сказала Ольга Швиденкова.

Ранее на площадях проданной недвижимости располагались некоторые из подразделений областного управления МЧС. Как будет использоваться здание в дальнейшем, неизвестно, новый владелец недвижимости пока не поделился своими планами.

Сейчас в «Гомельоблимущстве» идет подготовка к очередному аукциону, который пройдет 9 января. На торги планируется выставить 25 жилых объектов недвижимости в Калинковичском и Речицком районах. Как отметила Ольга Швиденкова, на здания, выставленные на торги, активно поступают заявки.

В Гомельской области в 2017 году на аукционах было продано 196 объектов недвижимости на сумму Br1,4 млн.