Под главной елкой города проведут Колядный вечер

Песни, танцы, развесёлые игры и забавы ждут гомельчан на колядном вечере, который пройдёт 7 января на площади Ленина.

Гостей театрально-музыкальной постановки будут встречать ряженые, которые закружат в хороводе вокруг главной ёлки всех от мала до велика. Цыганка погадает девушкам на суженого-ряженого и расскажет, что нас ждёт в наступившем году, весёлым танцем позабавит медведь (будет ли он дрессированным или его мех примерит ряженый, узнаем, побывав на празднике). Заглянет на вечер и коза-дереза, которая пригласит поучаствовать в колядных играх с национальным белорусским колоритом. Того, кто окажется самым лучшим, ждут сюрпризы и подарки. А поддержат главных героев праздника солисты народного хора «Голоса Полесья» и ансамбль народной песни «Аксель».

Организаторами театрализованной программы, которая будет проходить с 19.00 до 20.00, станут творческие работники ДК «Белицкий». Сами же колядные праздненства начнутся на площади Ленина в 15.00 с выступлений творческих коллективов города.