В Гомеле братья-семилетки ползали по подоконнику 5 этажа

Как сообщила официальный представитель областного управления МЧС Мария Клезович, сообщение поступило сегодня примерно в 14.50. Очевидцы позвонили на линию 101 и рассказали, что в Гомеле в доме по улице Кожара, 11 по подоконнику ползают дети. Окно на пятом этаже было открыто.

Спасатели оперативно выехали на место, развернули «куб жизни» (средство спасения при падении с высоты). Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

Оказалось, что два брата-близнеца семи лет остались дома одни. Родители ушли на работу, а присматривать за детьми оставили старшую дочь 1993 года рождения, которая отлучилась в магазин.

Разбирательство по факту произошедшего проведут сотрудники милиции.