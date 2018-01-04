Stroika 04/01-06/01:

В январе в Гомеле будут работать ярмарки выходного дня

  • 04 января 2018, 15:57
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В январе на площади Восстания начнут работу местные универсальные ярмарки по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов.

Об этом сообщили в Гомельском горисполкоме.

Ярмарки запланированы на выходные дни — 5, 6, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января с учетом погодных условий. Время работы — с 9.00 до 15.00.


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