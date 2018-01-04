Stroika 04/01-06/01:

Мужчина поехал к родственникам в Гомель и пропал

  • 04 января 2018, 14:52
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3 декабря покинул Григорий Головастый временное место жительства в деревне Шейбаки Лидского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Он проживает в деревне Свидовка Речицкого района. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, худощавое телосложение.

Особые приметы: при ходьбе сутулится, на предплечьях и животе — татуировки. Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Головастого, просят обратиться в милицию по спецлинии 102 или в Лидский РОВД УВД Гродненского облисполкома по телефонам: 8 (01545) 2-02-02, 8 (01545) 2-42-29.


Василий Дубик, Гомельская правда
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Метки: Происшествия (11433)

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