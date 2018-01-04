Stroika 04/01-06/01:

В Гомеле автобус сбил мужчину, разыскиваются свидетели

  • 04 января 2018, 12:57
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Еще в сентябре минувшего года под колеса автобуса попал пешеход, однако свидетелей аварии ищут до сих пор.

26 сентября в 18.18 автобус «МАЗ 105» ехал по Советской в направлении Головацкого. На остановке «Университет» водитель «подобрал» пассажиров и пустился в путь. В этот момент на пути у водителя появился мужчина, который вышел на проезжую часть справа налево относительно направления движения автобуса, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Пешеход получил телесные повреждения.

Если вы стали свидетелем данной аварии, просьба связаться по телефонам 68-40-84 или 68-44-44 в Дежурную часть ГАИ УВД Гомельского облисполкома".


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Места: Гомель (21219)

Метки: Авто (4793), Происшествия (11433)

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